पश्चिम बंगाल: बिना लाइसेंस के गोवध के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार

कोलकाता, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस ने शनिवार को बिना लाइसेंस के गोवध और सार्वजनिक रूप से बीफ बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में राजारहाट के रायगाची इलाके में हुई।

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आरोपियों को शनिवार को बारासात सब-डिविजन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनकी कस्टडी की मांग की।

राजरहाट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, राजरहाट के कई इलाकों में खुलेआम बीफ बेचे जाने की शिकायतें मिली थीं। शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की और बिना लाइसेंस के गोवध और बीफ बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों को राजरहाट पुलिस स्टेशन लाया गया।

बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोवध और बीफ बेचने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना की जांच चल रही है।"

राजरहाट न्यू टाउन के भाजपा विधायक पीयूष कनोडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही राज्य में कानून का शासन लागू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के गोवध और बीफ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो लोग चुपके से ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।

कनोडिया ने लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस को अपना काम करने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में कहीं भी किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।

राज्य में सरकार बदलने के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून का शासन स्थापित हो गया है।

भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाई गई है। बिना लाइसेंस के सार्वजनिक रूप से मांस बेचने के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। विधायक पीयूष कनोडिया ने दोहराया कि भाजपा शासित इस राज्य में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी