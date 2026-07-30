पश्चिम बंगाल: अंतिम संस्कार से लौटते समय बाइक की टक्कर से दीवार ढही, चार की मौत

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुए एक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। वे अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की।

Read More

पुलिस ने बताया कि चारों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। गाड़ी चलाते समय चालक का नियंत्रण खो गया और बाइक सड़क किनारे बने एक पुराने घर की दीवार से टकरा गई। टक्कर से दीवार ढह गई, जिससे चारों युवक दब गए।

पुलिस के अनुसार, यह घटना नादिया जिले के रानाघाट पुलिस स्टेशन इलाके के साहेब डांगा में हुई। चारों युवक रानाघाट के मुसुंडा इलाके के रहने वाले थे।

पुलिस ने बताया कि इलाके की एक बुजुर्ग महिला का बुधवार को निधन हो गया था और उनके रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए मुसुंडा से रानाघाट पुलिस स्टेशन इलाके में भागीरथी नदी के किनारे स्थित बालागढ़ श्मशान घाट गए थे।

गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय यह हादसा हुआ। दो लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य दो को रानाघाट सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान सौमेन हलदर, प्रताप प्रमाणिक, अजीत विश्वास और सबुज विश्वास के रूप में हुई है।

हादसे की सूचना मिलने पर रानाघाट पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खोने के कारण की जांच कर रही है।

घटना के बाद, जिला भाजपा अध्यक्ष अपर्णा नंदी और अन्य स्थानीय भाजपा नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। भाजपा नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की और इस त्रासदी के बाद हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी