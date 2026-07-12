पश्चिम बंगाल: अन्नपूर्णा योजना के दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप में टीएमसी नेता समेत तीन गिरफ्तार

कोलकाता, 12 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अन्नपूर्णा योजना के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने पुरुलिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता सुजॉय बनर्जी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

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भाजपा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ अन्नपूर्णा योजना ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के दस्तावेजों में भी हेरफेर की गई है। इसी शिकायत के आधार पर पुरुलिया जिला पुलिस ने शनिवार रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

भाजपा के अनुसार, 7 जुलाई की रात पुरुलिया जिले के पुंचा ब्लॉक कार्यालय का ताला खोलकर आरोपी अंदर घुसे और लैपटॉप में मौजूद सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने लगे। पार्टी का आरोप है कि पुंचा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कृपासिंधु बनर्जी और कार्यकारी अधिकारी समिति चरणपहाड़ी दास ने यह काम जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं टीएमसी नेता सुजॉय बनर्जी के निर्देश पर किया।

भाजपा नेताओं का दावा है कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद 8 जुलाई को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कृपासिंधु बनर्जी, चरणपहाड़ी दास और ब्लॉक कार्यालय के दो कर्मचारियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, 9 जुलाई को अदालत से सभी को जमानत मिल गई।

इसके बाद भाजपा ने एक और शिकायत दर्ज कराई। नई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार रात लाखरा गांव स्थित उनके घरों से सुजॉय बनर्जी और कृपासिंधु बनर्जी को गिरफ्तार किया, जबकि चरणपहाड़ी दास को पारुई गांव से हिरासत में लिया गया।

गौरतलब है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सुजॉय बनर्जी पुरुलिया सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जनप्रिय घोष ने स्थानीय मीडिया से कहा, "हमें पहले से सूचना थी कि आरोपी काफी समय से रात के अंधेरे में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। हमें आशंका है कि वे अन्नपूर्णा योजना के पात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने की कोशिश कर रहे थे।"

वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुरुलिया जिला परिषद की सभाधिपति और टीएमसी नेता निबेदिता महतो ने कहा, "मुझे अभी-अभी इस मामले की जानकारी मिली है। मैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट करूंगी।"

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी