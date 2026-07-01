पश्चिम बंगाल : 2021 में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी

कोलकाता, 1 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

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अभिजीत सरकार की हत्या 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई थी। आरोपियों में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक परेश पॉल और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पूर्व पार्षद स्वपन समाद्दार भी शामिल हैं।

इस मामले में सीबीआई अधिकारियों ने पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद से कई बार पूछताछ की थी।

2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तरी कोलकाता के कंकुरगाछी इलाके के भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। परिवार का आरोप है कि उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया।

परिवार की शिकायत के आधार पर नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन ने शुरुआती जांच शुरू की। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की।

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल कर कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया। इस मामले में कांकुरगाछी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी और एक महिला सब-इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया।

उनकी जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि अगर रक्षक ही हत्यारे की भूमिका निभाने लगें, तो समाज कैसे चलेगा। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों ने इस मामले में सीबीआई की जांच की रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की।

हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े किसी भी मामले में शामिल एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम