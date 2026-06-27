पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा: भरत तिवारी को लगी थी 5 गोलियां, न्याय समिति ने मांगा जवाब

भोजपुर, 27 जून (आईएएनएस)। चर्चित भरत तिवारी मामले में आईएएनएस के पास उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भरत तिवारी के शरीर में कुल पांच गोलियां लगी थीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं। साथ ही, न्याय की मांग कर रहे लोगों ने भी इस पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को लगी गोलियों के निशान शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी अगले हिस्से में लगी थी। दूसरी गोली बाईं जांघ के मध्य भाग के अंदरूनी हिस्से में लगी। तीसरी गोली दाईं जांघ के मध्य भाग के अंदरूनी हिस्से में लगी। चौथी गोली दाईं जांघ के बाहरी हिस्से के अंदरूनी भाग में लगी, जबकि पांचवीं गोली बाएं पैर के मध्य हिस्से के पीछे लगी थी।

रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद भरत तिवारी न्याय समिति के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन बातों को बल मिल रहा है, जो स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी शुरुआत से कहते आ रहे हैं। यदि रिपोर्ट में पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है।

पंकज त्रिपाठी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जनता की कही हुई बात सिद्ध होती दिखाई दे रही है। अगर रिपोर्ट में तीन गोलियां एक जगह और दो गोलियां दूसरी जगह लगने की बात सामने आई है। यह स्वागत योग्य है कि सच सामने आ रहा है। यहां के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने हमेशा कहा कि उन्होंने केवल तीन गोलियों की आवाज सुनी थी। पांच गोलियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी।

उन्होंने आगे दावा किया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पहले तीन गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि दो अन्य गोलियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि शरीर में पांच गोलियां पाई गई हैं, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बाकी दो गोलियां किन परिस्थितियों में लगीं।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम