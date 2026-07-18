पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी का 85 वर्ष की उम्र में निधन, बेंगलुरु के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस

बेंगलुरु, 18 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा (85) का शनिवार को निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में गंभीर दिक्कतों के कारण अस्पताल में इलाज करा रही थीं।

Read More

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, हार्ट अटैक के बाद शाम करीब 4 बजे चेन्नम्मा का निधन हो गया। परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार की जगह के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।

देवेगौड़ा परिवार के सदस्यों ने संकेत दिया है कि अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री के गृह जिले हासन में करने का फैसला लिया जा सकता है।

भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने चेन्नम्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

एक शोक संदेश में विजयेंद्र ने कहा कि चेन्नम्मा ने देवेगौड़ा के पूरे राजनीतिक सफर में उनका साथ देने में अहम भूमिका निभाई और उनके सार्वजनिक जीवन और उपलब्धियों में अमूल्य योगदान दिया।

उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, "ईश्वर परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे।"

परिवार के सूत्रों के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी। सुबह उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर बताए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई।

भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपनी मां की सेहत को देखते हुए अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। उनके बड़े भाई, होलेनरासीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना और रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना पूरी रात अस्पताल में ही रहे।

खबरों के मुताबिक, गुरुवार (17 जुलाई) को अचानक चेन्नम्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिससे परिवार के सदस्यों की चिंता बढ़ गई। देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी और रेवन्ना के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की।

पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने उस गंभीर स्वास्थ्य संकट को याद किया जिससे उनकी मां लगभग 25 साल पहले उबर चुकी थीं। उन्होंने कहा, "25 साल पहले, एसिड अटैक के बाद उनके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। ईश्वर की कृपा से वह तब ठीक हो गई थीं। मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर अब बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। आखिरकार, दवा से परे, देवी राजराजेश्वरी में उनका विश्वास ही उन्हें बचाएगा और घर वापस लाएगा।"

परिवार के सदस्यों ने बताया कि चेन्नम्मा पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार निगरानी में थीं। भवानी रेवन्ना अपनी सास की देखभाल कर रही हैं और रात भर अस्पताल में ही रुकी थीं।

शुक्रवार को परिवार पर भावनात्मक दबाव साफ दिख रहा था। खबर है कि अपनी पत्नी की हालत के बारे में बात करते हुए देवेगौड़ा भावुक हो गए थे। कहा जा रहा है कि 93 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "अब सब कुछ भगवान के हाथ में है।"

तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य एस. नरेश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा देवेगौड़ा (85) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

नरेश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा, "चेन्नम्मा सादगी, शालीनता और मजबूत पारिवारिक मूल्यों की मिसाल थीं। वह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के सार्वजनिक जीवन में हमेशा उनके लिए ताकत का सहारा बनी रहीं, और उन्होंने परिवार का बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन और पालन-पोषण किया। उनकी सेवा और त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका निधन न केवल देवेगौड़ा परिवार के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है, जिन्हें उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य मिला था। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान वेंकटेश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और देवेगौड़ा परिवार के सभी सदस्यों को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति दें।"

एस. नरेश कुमार ने अपने संदेश के माध्यम से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी