पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बताया कुशल प्रशासक

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्‍हा राव की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तरक्की में उनके योगदान को याद किया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को उनके नेतृत्व और बौद्धिक कौशल के लिए सदैव स्मरण किया जाता है और यह हमारी सरकार के लिए गौरव का विषय है कि हमने राष्ट्र के प्रति उनके समृद्ध योगदान को मान्यता देते हुए इस वर्ष के आरंभ में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा; "मैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को उनकी जयंती पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। उन्हें उनके कुशल नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के लिए याद किया जाता है। यह हमारी सरकार के लिए सम्मान का विषय है कि राष्ट्र के लिए उनके समृद्ध योगदान को मान्यता देते हुए हमने इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।"

पीएम मोदी ने लिखा कि उन्होंने देश के इतिहास के एक अहम दौर में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे एक विद्वान भी थे और उन्हें भारत की विविध संस्कृति का गहरा ज्ञान और समझ थी।

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिखाने और आमजन के जीवन को सरल बनाने के अभिनव प्रयासों के लिए आपको सदैव याद किया जाएगा।"

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने पोस्ट किया, "लोकप्रिय राजनेता व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर कोटिशः नमन। देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिखाने के अभिनव प्रयासों के लिए आपको सदैव याद किया जाएगा।"

--आईएएनएस

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