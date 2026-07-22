प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने अजित पवार की जयंती पर उनको याद किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अजित पवार को उनकी जयंती पर याद करते हुए। समाज के लिए उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय था। समाज के सभी वर्गों में उनका बहुत सम्मान था। राज्य में एनडीए सरकार उनके विजन को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता अजितदादा पवार की जयंती पर श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अजितदादा के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजितदादा पवार, जो अपनी साफगोई, मजबूत लीडरशिप और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे, उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हैं!" सीएम फडणवीस ने एक और पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि! उनकी दूर की सोचने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली और लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई लीडरशिप ने महाराष्ट्र के लिए हमेशा रहने वाला योगदान दिया है।"

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज, 22 जुलाई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन की खुशी और साथ ही महायुति के संस्थापक सदस्यों में से एक अजित पवार की दुखद याद लेकर आया है। यह एक आंख में खुशी और दूसरी आंख में आंसू वाला दिन है। अजितदादा की जयंती के मौके पर, मैं उनको नमन करता हूं। दादा की जगह कोई नहीं भर सकता। लेकिन, दादा के काम के रास्ते पर चलते हुए, मैं कामना करता हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्राताई को दादा की खुशहाल और समृद्ध महाराष्ट्र बनाने की इच्छा को पूरा करने की शक्ति मिले।

एकनाथ शिंदे ने आगे लिखा, "अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को मैनेज करने, समय के पाबंद रहने, दिन का हर पल काम में लगाने और साथ ही प्रशासन को कुशल बनाए रखने के कई सबक सिखाए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने बजट के जरिए महायुति के सभी वादे पूरे किए। खेती और किसानों के मुद्दों, कोऑपरेशन में आने वाली दिक्कतों पर उनका ज्ञान तारीफ के काबिल था। हम सबने मिलकर महाराष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक तरक्की का सपना देखा था। लेकिन समय ने अचानक उनको हमसे छीन लिया। दादा के सपनों को पूरा करना ही उन्हें श्रद्धांजलि होगी। दिन आएंगे और जाएंगे, समय का पहिया घूमता रहेगा। दादा की यादों की खुशबू हमेशा रहेगी।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस