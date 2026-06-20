प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही देश भर के पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।

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गुजरात में, 51.28 लाख से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान निधि मिलेगी और उनके बैंक खातों में 1,025 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस किस्त के तहत पूरे देश में 18,880 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के ज़रिए पूरे 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

गुजरात में इस योजना को लागू करने के मौके पर गांधीनगर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय "पीएम किसान उत्सव दिवस" ​​मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जीतू वाघाणी और राज्य मंत्री रमेश कटारा मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम केंद्र की इस योजना को राज्य में लागू करने की कोशिशों का हिस्सा है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री किस्त जारी करेंगे और देश भर के किसानों से वर्चुअली बातचीत करेंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल में होने वाले कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद से अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और पूरे भारत में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को कुल मिलाकर 4.28 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद मिल चुकी है।

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्रों, मार्केट यार्ड, किसान उत्पादक संगठनों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन देखने की सुविधा के लिए जिला, तालुका और गांव स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इस बीच शनिवार से शुरू हो रही पश्चिम बंगाल की अपनी दो-दिवसीय यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बंगाली भाषा में सोशल मीडिया पोस्ट करके अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वे 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 20 जून का दिन खास तौर पर अहम है, क्योंकि इस दिन पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है।

अपने पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान की 23वीं किस्त ताराकेश्वर से जारी की जाएगी, जिससे पूरे भारत के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि खेती से जुड़ी केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनसे पश्चिम बंगाल के मेहनती किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने आगे बताया कि 21 जून को वे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

--आईएएनएस

ओपी/एएस