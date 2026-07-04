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प्रधानमंत्री मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का किया उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखी आधारशिला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 04, 2026, 09:04 AM
प्रधानमंत्री मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का किया उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखी आधारशिला

जयपुर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान, पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से जयपुर मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 12 बजे पचपदरा पहुंचे, जहां उन्होंने रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत की। रिफाइनरी को देश को समर्पित करने से पहले उन्होंने प्रोजेक्ट के विकास को दिखाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी और रिफाइनरी परिसर में एक पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में लगभग दो घंटे बिताए। पचपदरा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और सम्मान के तौर पर सजावटी 'झरोखा' भेंट किया।

रिफाइनरी परिसर के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गुंबद में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय निवासी, युवा और महिलाएं जमा हुए।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है।

इस अत्याधुनिक परिसर में शोधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन की सुविधाओं को एकीकृत किया गया है, जिसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे चरण के तहत प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो सीतापुरा और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को 36 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगा।

यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई, जयपुर हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबारी और विद्याधर नगर सहित प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा। इस परियोजना से जयपुर के प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे निवासियों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। पहले चरण के तहत, 11 स्टेशनों वाला 11.64 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर पहले से ही संचालन में है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल का दौरा किया। साथ ही, पीएम मोदी ने देशभर में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के उद्देश्य से संशोधित 'उड़ान' योजना की शुरुआत की। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री शर्मा और नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू मौजूद थे।

--आईएएनएस

डीसीएच/