प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में करेंगे देश को संबोधित

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों और दुनियाभर में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे।

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ऑनएयर मोबाइल ऐप तथा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव देखा और सुना जा सकेगा।

कार्यक्रम के मूल हिंदी प्रसारण के बाद इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग अपनी भाषा में प्रधानमंत्री का संदेश सुन सकें।

'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत से ही यह प्रधानमंत्री और आम जनता के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है। इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री शासन, नवाचार, युवा सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। साथ ही, समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले आम नागरिकों की प्रेरक कहानियों को भी देश के सामने लाया जाता रहा है।

135वें एपिसोड को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री समकालीन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखने के साथ-साथ भारत के भविष्य को लेकर अपनी दृष्टि भी साझा कर सकते हैं।

जो लोग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नहीं देख पाएंगे, वे बाद में इसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड रूप में भी सुन और देख सकेंगे। 'मन की बात' आज भी प्रधानमंत्री और देशवासियों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 134वें एपिसोड में "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को दर्शाते हुए कई पारंपरिक पेय पदार्थों का उल्लेख किया था। यह देश में तेजी से बढ़ती गर्मी के संदर्भ में था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की थी। पीएम मोदी ने देशभर में पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, स्थानीय परंपराओं और समाज सेवा से जुड़े लोगों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए नागरिकों से ऐसे सकारात्मक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

एसएके/एएस