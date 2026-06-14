प्रधानमंत्री मोदी की पहलों से मणिपुर को पिछले 12 सालों में बहुत फायदा हुआ है: मुख्यमंत्री सिंह

इंफाल, 14 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने रविवार को पिछले 12 सालों में भारत की शानदार तरक्की का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'दूरदर्शी लीडरशिप' को दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थकेयर, खेल, कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पहलों से मणिपुर को काफी फायदा हुआ है, जिससे राज्य के विकास और तरक्की में तेजी आई है।

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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के भरोसे, तरक्की और कल्याण के 12 साल के जश्न के सिलसिले में इंफाल में मुख्यमंत्री सचिवालय के दरबार हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन की तारीफ की। उनके मार्गदर्शन में ही 2014 से भारत ने अलग-अलग क्षेत्रों में काफी तरक्की की है।

उन्होंने कहा कि खास तौर पर मणिपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थकेयर, खेल, कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई बड़ी पहलों से फायदा हुआ है, जिसने पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान राज्य के विकास और तरक्की में अहम योगदान दिया है।

सिंह ने कहा कि पीएम मोदी अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं।

एनडीए सरकार की कुछ अहम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर के खिलाड़ियों के शानदार खेल कौशल और जज्बे को देखते हुए, पीएम मोदी की अगुवाई में राज्य में देश का पहला 'नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' बनाया गया।

मणिपुर में 'इनर लाइन परमिट' (आईएलपी) सिस्टम लागू करने का जिक्र करते हुए, सिंह ने कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को एनडीए सरकार ने 9 दिसंबर, 2019 को पूरा किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड 'स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर' - आईएनएस इम्फाल - को सेवा में शामिल करना मणिपुर के लोगों के लिए गर्व का पल था।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार पहाड़ी जिले चुराचांदपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जो मणिपुर के हेल्थकेयर और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ।

--आईएएनएस

एमएस/