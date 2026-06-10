प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर: एकनाथ शिंदे

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बारह वर्षों में भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है और देश को आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास ने अभूतपूर्व गति प्राप्त की है।

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शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने न केवल रिकॉर्ड बनाए हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को भी मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और इसे तीसरे स्थान पर ले जाने का संकल्प है। शिंदे ने कहा कि हर भारतीय को गर्व है कि देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पेश करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए 21 साल का रोडमैप प्रस्तुत किया है, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। शिंदे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 33 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करके खुद को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है, जो हर नागरिक के लिए अत्यंत गर्व की बात है।

महाराष्ट्र के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए शिंदे ने कहा कि 'डबल इंजन' वाली सरकार के माध्यम से केंद्र ने तटीय सड़क, समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और वधावन बंदरगाह जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि उपलब्ध कराई है। जहां यूपीए सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र को 2 लाख करोड़ रुपए मिले थे, वहीं मोदी सरकार ने पिछले बारह वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, साथ ही देश भर में भाषा को बढ़ावा देने और फैलाने के प्रयास भी किए हैं। विकास से विरासत (विरासत के साथ विकास) के सिद्धांत के तहत, अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शासनकाल में निर्मित अवसंरचना यूपीए काल की तुलना में दोगुनी है और परिचालन हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है।

शिंदे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक लोकप्रियता का कारण किसानों, महिलाओं, वंचितों और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन सहित सभी क्षेत्रों में उनका व्यापक कार्य है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 का निरसन दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के सपने थे और इन दोनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

--आईएएनएस

एमएस/