प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की: राधा मोहन दास अग्रवाल

मंगलुरु, 13 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति और विकास हासिल किया है।

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मंगलुरु के पालेमार गार्डन में भाजपा की दक्षिण कन्नड़ जिला इकाई द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को समान रूप से प्रेरित करता रहता है।

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को आत्मसात करें।

इस कार्यक्रम के दौरान, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में सशस्त्र बलों में देश की सेवा करने वाले सैन्य दिग्गज, सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज और पार्टी के लिए काम करते रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, श्मशान घाट के कर्मचारी, नगर निगम के कार्यकर्ता, खिलाड़ी, मछुआरे, सीढ़ीदार किसान और कृषि क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले लोग शामिल थे।

राधा मोहन दास अग्रवाल की उपस्थिति में सतीश कुम्पाला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित भाजपा नेताओं द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

सम्मेलन में दक्षिण कन्नड़ के सांसद कैप्टन बृजेश चौटा, जिला भाजपा अध्यक्ष जे. कृष्णा पालेमार, विधायक वेदव्यास कामथ, भरत शेट्टी, राजेश नाइक, उमानथ कोटियन, हरीश पूंजा और भागीरथी मुरुल्या, एमएलसी किशोर कुमार पुत्तूर और प्रताप सिंह नायक, पूर्व मंत्री एस. अंगारा, पूर्व एमएलसी बालकृष्ण भट और मोनप्पा भंडारी, भाजपा के सह-प्रभारी जयंत कोटियन, पूर्व विधायक, जिला और मंडल पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अग्रवाल का सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया गया।

इससे पहले दिन में, उन्होंने विधायक वेदव्यास कामथ के आवास पर आयोजित नाश्ते की बैठक में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मातृ नाम पर वृक्षारोपण के आह्वान के अनुरूप आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

इसी बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शनिवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेंगलुरु ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष रामकृष्णप्पा, बेंगलुरु उत्तर जिला भाजपा अध्यक्ष एस. हरीश और देवनहल्ली मंडल अध्यक्ष अंबरीश गौड़ा ने स्वागत किया।

विकसित भारत संकल्प समावेश का आयोजन रविवार (14 जून) को सुबह 11 बजे बेंगलुरु के जयनगर चौथे ब्लॉक स्थित पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल में होगा। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या उपस्थित रहेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/