प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तनकारी सुधार किए: जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों, वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि साझा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करने और एक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को आगे बढ़ाने में सहयोग को मजबूत किया जा सके।

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भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' विषय के अंतर्गत आयोजित इस बैठक ने सदस्य देशों को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने, महामारी की तैयारी को बढ़ाने और सतत सहयोग के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए चंडीगढ़ में ब्रिक्स सदस्य एवं सहयोगी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान उनके निरंतर सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में ब्रिक्स की अटूट शक्ति को दर्शाती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने जन-केंद्रित नीतियों, स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार किए हैं।' उन्होंने कहा कि भारत के अनुभव ने इस विश्वास को और पुष्ट किया है कि सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और समान स्वास्थ्य सेवाएं सभी देशों के सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।

नड्डा ने पिछले दो दशकों में ब्रिक्स के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह समूह वैश्विक दक्षिण की एक सशक्त आवाज और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में एक प्रभावशाली मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोगों का बढ़ता बोझ, जलवायु संबंधी स्वास्थ्य जोखिम और तीव्र तकनीकी प्रगति के लिए गहन बहुपक्षीय सहयोग और मजबूत संस्थागत साझेदारी की आवश्यकता है।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय, 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' का जिक्र करते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक स्वास्थ्य का भविष्य लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण पर निर्भर करता है जो उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों।

शाश्वत भारतीय लोकाचार, 'सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः' का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सर्वोच्च उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को रोकना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।

ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करते हुए नड्डा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देशों में सामूहिक रूप से वैश्विक तपेदिक के लगभग आधे मामले हैं और इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स टीबी अनुसंधान नेटवर्क को लगातार मजबूत करने से सहयोगात्मक अनुसंधान, नवाचार, परिचालन अनुसंधान और नए निदान, उपचार और टीकों तक समान पहुंच में तेजी आएगी, जिससे वैश्विक टीबी उन्मूलन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

उन्होंने ब्रिक्स चिकित्सा उत्पाद नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया और ब्रिक्स जीएक्सपी श्वेत पत्र के प्रकाशन का स्वागत करते हुए इसे नियामक उत्कृष्टता, सामंजस्य, क्षमता निर्माण और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों के महत्व पर बल देते हुए मंत्री ने ब्रिक्स एकीकृत संक्रामक रोग निवारण एवं प्रतिक्रिया प्रणाली पर उप-कार्य समूह की स्थापना और इसके संदर्भ की शर्तों को अपनाने का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के अनुभव ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को लोकतांत्रिक बनाने और पहुंच में सुधार करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की अपार क्षमता को प्रदर्शित किया है, विशेष रूप से दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।

उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सहित निरंतर देखभाल के लिए डिजिटल स्वास्थ्य वास्तुकला पर ब्रिक्स संकलन के प्रकाशन का भी स्वागत किया और इसे ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान ज्ञान संसाधन बताया। मंत्री ने आगे कहा कि जीवनशैली से संबंधित बीमारियों और गैर-संक्रामक रोगों का बढ़ता बोझ निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को दर्शाता है और उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली के लिए ब्रिक्स मिशन और स्वस्थ जीवनशैली संवर्धन पर संयुक्त पहल के लिए ब्रिक्स रोडमैप (2026-2029) के शुभारंभ का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पारंपरिक खाद्य संस्कृतियों का संरक्षण और साक्ष्य-आधारित व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को मान्यता देते हुए नड्डा ने एनआईएमएएनएचएस द्वारा समन्वित, मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के ब्रिक्स नेटवर्क की स्थापना की घोषणा की। यह सदस्य देशों में अनुसंधान को मजबूत करने, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और उपचार संबंधी अंतर को कम करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत पहल है। उन्होंने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से प्रेरित रोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए परिचालन ढांचा (डीडी-एसडीएच) और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए परिचालन ढांचे को अपनाने पर भी प्रकाश डाला, जो स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सहयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और बहुक्षेत्रीय कार्रवाई के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा। मंत्री ने ब्रिक्स परमाणु चिकित्सा में सहयोग पर विचार-विमर्श और सहयोगी अनुसंधान को मजबूत करने और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों तक समान पहुंच में सुधार के लिए ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की गतिविधियों के लिए निरंतर समर्थन का भी उल्लेख किया।

नड्डा ने सभी सदस्य देशों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य वास्तुकला, स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से प्रेरित रोग और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पर ब्रिक्स संकलनों की श्रृंखला के प्रकाशन का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ज्ञान संसाधन विभिन्न देशों के बीच सीखने को सुगम बनाएंगे और ब्रिक्स सदस्य देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर लागू करने में सहायक होंगे।

अपने संबोधन के समापन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र को केवल एक आम सहमति दस्तावेज से कहीं अधिक बताया और कहा कि यह स्थायी संस्थागत तंत्र स्थापित करता है जो आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और गहरा करेगा। उन्होंने समावेशी, सहयोगात्मक और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिए भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि की, जो वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है और समस्त मानवता के कल्याण की सेवा करती है।

प्राचीन भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम'—'विश्व एक परिवार है' का आह्वान करते हुए नड्डा ने ब्रिक्स देशों से एकजुटता, साझेदारी और साझा जिम्मेदारी की भावना से मिलकर काम करना जारी रखने का आह्वान किया ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया जा सके।

मंत्रिस्तरीय विचार-विमर्श भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहचाने गए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था, जो सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सदस्य देशों ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स टीबी अनुसंधान नेटवर्क के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

चर्चाओं में ब्रिक्स चिकित्सा उत्पाद नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ताकि नियामक अभिसरण को सुगम बनाया जा सके, नियामक प्रणालियों को मजबूत किया जा सके और सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता-सुनिश्चित चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच में सुधार किया जा सके।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए मंत्रियों ने संक्रामक रोगों की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर एक समर्पित उप-कार्य समूह की स्थापना का भी समर्थन किया और ब्रिक्स देशों में सहयोग, रोग निगरानी, ​​सूचना साझाकरण और समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए इसके संदर्भ की शर्तों का अनुमोदन किया।

प्रतिनिधिमंडलों ने निरंतर देखभाल के लिए डिजिटल स्वास्थ्य वास्तुकला को मजबूत करने, अंतरसंचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से दूरस्थ और वंचित आबादी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के अवसरों पर भी चर्चा की।

मानसिक स्वास्थ्य को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अभिन्न अंग मानते हुए, मंत्रियों ने मानसिक स्वास्थ्य पर उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के ब्रिक्स नेटवर्क की स्थापना का समर्थन किया, जिसमें भारत स्थित एनआईएमएनएचएस समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। सदस्य देशों ने प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से कार्यबल की क्षमता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स प्रशिक्षण केंद्र नेटवर्क के निर्माण को भी मंजूरी दी। यह नेटवर्क ब्रिक्स देशों में सहयोगात्मक अनुसंधान, नीतिगत संवाद और साक्ष्य-आधारित मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन रणनीतियों के विकास को सुगम बनाएगा।

बैठक में साक्ष्य जुटाने, सहयोगात्मक अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) को बढ़ावा देने के महत्व की भी पुष्टि की गई। सदस्य देशों ने ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक के तहत टीसीआईएम पर ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया और इसके कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हुए इसे ब्रिक्स देशों के बीच संवाद, सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में मान्यता दी।

मंत्रियों ने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से प्रेरित बीमारियों से लड़ने के लिए ब्रिक्स परिचालन ढांचे (डीडी-एसडीएच) को राष्ट्रीय संदर्भों के अनुरूप स्वास्थ्य समानता, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में अनुमोदित किया। उन्होंने पारस्परिक सम्मान, समावेशिता, सहयोग और स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित ज्ञान के आदान-प्रदान, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों (एनपीएचआई) के नेटवर्क के परिचालन ढांचे को भी अनुमोदित किया।

प्रतिनिधिमंडलों ने ब्रिक्स परमाणु चिकित्सा में निरंतर सहयोग का भी स्वागत किया और सहयोगी अनुसंधान को मजबूत करने और सुरक्षित और प्रभावी टीकों तक समान पहुंच में सुधार करने के लिए ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए समर्थन की पुष्टि की।

स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने एफएसएसएआई, एनएचए और आयुष मंत्रालय के प्रदर्शनी मंडपों का भी दौरा किया, जिसमें ईट राइट इंडिया पहल के तहत एफएसएसएआई का लाइव बाजरा सत्र भी शामिल था, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली में भारत की पहलों को प्रदर्शित किया गया।

बैठक का एक प्रमुख परिणाम 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणा का सर्वसम्मति से अपनाया जाना था, जो स्वास्थ्य सहयोग को गहरा करने और लचीली, न्यायसंगत और जन-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

--आईएएनएस

एमएस/