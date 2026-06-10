प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक फैसलों से मजबूत हुआ देश का भरोसा : चिराग पासवान

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की।

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार भरोसा जताया है और पिछले 12 वर्षों में यह भरोसा और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कई ऐसे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है, जो लंबे समय से देश की राजनीति में विवाद का विषय रहे थे। इनमें अनुच्छेद 370 को हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की विविधता को सम्मान दिया है। अपने विभिन्न दौरों में उन्होंने अलग-अलग राज्यों की भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को अपनाकर एकता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच विकास के अंतर को कम करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक चुना गया प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं और अब वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं।

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब निर्वाचित प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा, तो नरेंद्र मोदी का नाम सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के रूप में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे और गांवों, गरीबों तथा किसानों के कल्याण के लिए कार्य जारी रखेंगे।

विधायक ने कहा कि किसानों ने भी प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए एक विशेष तरीके से उनकी तस्वीर फसल से बनाकर सम्मान प्रकट किया है। यह जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री की लंबी आयु और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रार्थना की। देश की सेना मजबूत बनी रहे और भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम