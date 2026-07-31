प्रधानमंत्री मोदी एक अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का करेंगे दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11:30 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भोगपुरम में 17,900 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे एवं उन्हें देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

Read More

इसके बाद, प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:30 बजे मैसूरु में श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर 'विवेक स्मारक' का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 5,640 करोड़ से ज्यादा की लागत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हर साल 60 लाख यात्रियों की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को यात्रियों को आधुनिक, आसान और बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट में ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने और भविष्य की एविएशन जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फीचर्स शामिल किए गए हैं।

एयरपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम), एयरसाइड 4.0 टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशंस सेंटर (एपीओसी), बायोमेट्रिक पैसेंजर प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और इंटेलिजेंट ऑपरेशनल मॉनिटरिंग सॉल्यूशन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगाई गई हैं। इन सिस्टम से ऑपरेशनल क्षमता बढ़ने, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बेहतर होने और संसाधनों का सही इस्तेमाल होने की उम्मीद है।

इस प्रोजेक्ट में कई सस्टेनेबिलिटी फीचर्स शामिल हैं, जैसे एनर्जी-एफिशिएंट हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; एनर्जी-एफिशिएंट लाइटिंग; 5 एमडब्ल्यू का सोलर पावर प्लांट; रेनवाटर हार्वेस्टिंग; स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम; वेस्ट मैनेजमेंट पहल; इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर; और पर्यावरण की निगरानी के उपाय। टर्मिनल को ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिजाइन किया गया है और यह यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (यूएसजीबीसी) के साथ रजिस्टर्ड है।

एयरपोर्ट का आर्किटेक्चरल डिजाइन आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। टर्मिनल की छत का आकार पारंपरिक 'चुट्टिनु' कॉटेज और अराकू घाटी के नजारों की झलक देता है, जबकि इसका बहता हुआ आकार उड़ने वाली मछली की सुंदर चाल को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय आर्किटेक्चरल तत्वों को आधुनिक एयरपोर्ट डिजाइन के साथ मिलाता है। उम्मीद है कि यह एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार पैदा करने में बड़ी मदद करेगा और साथ ही इस क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

वहीं, प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में एएसआईपी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जिसे 460 करोड़ से ज्यादा के निवेश से विकसित किया जा रहा है। यह सुविधा एएसआईपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोरिया गणराज्य की एपीएसीटी के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। यह 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत मंजूर की गई आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है। यह सुविधा सालाना लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करेगी और उच्च-कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा करेगी, साथ ही सेमीकंडक्टर निर्माण को सहारा देने के लिए एक मजबूत सहायक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री कुरनूल-4 रिन्यूएबल एनर्जी जोन (आरईजेड) - फेज़-1 (4.5 जीडब्ल्यू) के इंटीग्रेशन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखेंगे, जिसे पावर ग्रिड द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के जरिए लगभग 5,550 करोड़ के निवेश से लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कुरनूल विंड एनर्जी जोन और सोलर एनर्जी जोन (आंध्र प्रदेश) – पार्ट ए और पार्ट बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 3,550 करोड़ की लागत से लागू किया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी साथ ही अनंतपुरम (2,500 एमडब्ल्यू) और कुरनूल (1,000 एमडब्ल्यू) में सोलर एनर्जी जोन के लिए ट्रांसमिशन स्कीम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे पावर ग्रिड ने 820 करोड़ से ज्यादा की लागत से लागू किया है।

ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कुरनूल और अनंतपुरम में रिन्यूएबल एनर्जी जोन से पैदा होने वाली बिजली को बाहर भेजने और नेशनल ग्रिड के जरिए देश भर में लाभार्थियों तक बिजली पहुंचाने में मदद करेंगे। इनसे ग्रिड में बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने में आसानी होगी, डिमांड सेंटर्स के लिए साफ-सुथरी बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने पर निर्भरता कम करके भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजेशन की कोशिशों में योगदान मिलेगा।

प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी देश को समर्पित करेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया जाएगा, उनमें एनएच -365बीजी के रेचेरला से गुरुवायगुडेम सेक्शन तक चार-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे, एनएच -365बीजी के गुरुवायगुडेम से देवरापल्ले सेक्शन तक चार-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफ़ील्ड हाईवे और एनएच -67 पर चार-लेन वाला ताड़ीपत्री बाईपास शामिल हैं। प्रधानमंत्री एनएच-565 के पेन्चलकोना-येरपेडु सेक्शन पर लिंगसमुद्रम में हाई-लेवल ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। ये प्रोजेक्ट्स विजयवाड़ा और कई अन्य शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेंगे, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच यात्रा की दूरी और समय को कम करेंगे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र - 'विवेक स्मारक' का उद्घाटन करेंगे।

'विवेक स्मारक' नवंबर 1892 में भारत यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद की मैसूर की ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है। यहां रहने के दौरान उन्होंने प्रवचन दिए, विद्वानों और भक्तों से बातचीत की, और महाराजा चामराजेंद्र वाडियार एक्स का संरक्षण प्राप्त किया। महाराजा के सहयोग से ही वे 1893 में शिकागो में 'धर्म संसद' में भाग लेने में सक्षम हुए।

ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित 'विवेक स्मारक' 81,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक मुख्य भवन तथा एक एनेक्स ब्लॉक (अतिरिक्त भवन) शामिल है। इसमें एक 4-डी अनुभव केंद्र, एक प्रदर्शनी हॉल, लगभग 700 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फीथिएटर, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, एक लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम, ध्यान और योग हॉल तथा एक बुक स्टाल है। इस केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं भी शामिल हैं।

स्वामी विवेकानंद के जीवन, संदेश और आदर्शों को समर्पित इस सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्देश्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा, नेतृत्व विकास और व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में काम करना है। उम्मीद है कि इससे आस-पास के शिक्षण संस्थानों के 10,000 से अधिक छात्रों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। उन्हें स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र-निर्माण और चरित्र-निर्माण की विचारधारा से प्रेरित व्याख्यानों, कार्यशालाओं, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ मिलेगा।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी