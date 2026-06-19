प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे

कोलकाता/गांधीनगर, 19 जून (आईएएनएस)। गुजरात के 51.28 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त के तहत 1,025 करोड़ रुपए से अधिक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह किस्त 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली (तारकेश्वर) से राष्ट्रव्यापी स्तर पर जारी की जाएगी।

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आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस किस्त के तहत राष्ट्रव्यापी स्तर पर 18,880 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण होगा। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पूरे भारत में 9.44 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिलेगी।

यह किस्त बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। गुजरात में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय 'पीएम किसान उत्सव दिवस' ​​के साथ इस योजना के कार्यान्वयन को चिह्नित किया जाएगा।

कृषि मंत्री जीतू वाघानी और राज्य मंत्री रमेश कटारा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए किस्त जारी करेंगे और देशभर के किसानों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीएम-किसान योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 22 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं, और भारत भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी सहायता प्राप्त हुई है।

गुजरात में इस योजना के तहत अब तक 69 लाख से अधिक किसान परिवारों को 23,083 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है।

राज्य सरकार ने व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात भर में समन्वित व्यवस्थाएं की हैं।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्रों, मंडी, किसान उत्पादक संगठनों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन को देखने की सुविधा के लिए जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/