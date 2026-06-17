पार्टी में टूट की खबरें पूरी तरह भ्रामक, हमारे नौ सांसद एकजुट : संजय राउत

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने हाल ही में पार्टी में कथित टूट और असंतोष की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल पार्टी के भीतर नौ सांसद लोकसभा में सक्रिय हैं और किसी तरह के बड़े विभाजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार यह खबरें चल रही हैं कि पार्टी के कुछ सांसद या नेता अलग होने की तैयारी में हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं। ये सभी खबरें भ्रामक हैं, कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है कि कोई पार्टी क्यों छोड़ रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की गई है। इस मुलाकात में उन्होंने स्पीकर को अवगत कराया कि यदि किसी सदस्य के अलग होने या नई पार्टी बनाने की कोई बात सामने आती है, तो उससे पहले उनकी पार्टी का पक्ष भी सुना जाए और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।

राउत ने कहा कि पार्टी ने इस मामले में एक औपचारिक आवेदन भी दाखिल किया है और उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया है कि दलबदल से जुड़े मामलों में संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की राजनीतिक तोड़-फोड़ को नियमों के तहत ही देखा जाना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक चर्चाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि विधायकों या सांसदों को प्रभावित करने के लिए धन से जुड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया और कहा कि ऐसे मामलों की सच्चाई सामने आनी चाहिए।

संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक का माहौल रहता है, लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह से संगठित है और किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

उन्होंने विश्वास जताया कि जो लोग पार्टी छोड़ने की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी स्थिति साबित करनी चाहिए।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम