परिसीमन और महिला आरक्षण पर विपक्ष का 'दोहरा रवैया' फिर होगा उजागर : गजेंद्र शेखावत

जोधपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) और महिला आरक्षण कानून का विरोध करने वाले दल एक बार फिर देश के सामने बेनकाब होंगे। विपक्ष का दोहरा रवैया पिछले संसद सत्र में भी सामने आया था और मानसून सत्र में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी।

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जोधपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए गजेंद्र शेखावत ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही आबादी के कारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में परिसीमन अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता बन चुका है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संविधान में ही परिसीमन का प्रावधान किया गया था और परिसीमन अधिनियम के अनुसार 2025 के बाद नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जानी है।

महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदनों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक जरूरी कदम है।

गजेंद्र शेखावत ने महिला आरक्षण कानून पर विपक्ष के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले संसद सत्र की चर्चा के दौरान विपक्ष की 'महिला विरोधी सोच' स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी। मानसून सत्र शुरू होने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विधायी कार्यसूची तय करेगी, और जो दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जनता के सामने इसका जवाब देना होगा।

केंद्रीय मंत्री ने इस दिन को भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 'विकसित भारत' के विजन के तहत देश तेजी से बदल रहा है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के करीब 1,500 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

गजेंद्र शेखावत ने कहा कि जैसलमेर उनका जन्मस्थान और पूर्व कर्मस्थल रहा है। ऐसे में देश के सबसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती और पर्यटन जिलों में शामिल जैसलमेर का तेजी से विकास होते देखना उनके लिए गर्व की बात है।

राजस्थान में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में सड़क, रेलवे और विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। रेलवे विद्युतीकरण तेजी से बढ़ा है और जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी शुरू होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। जोधपुर में आधुनिक एयरपोर्ट विकसित किया गया है, जबकि जोधपुर, फलोदी और रामदेवरा रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है।

इसके अलावा जोधपुर-जैसलमेर क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेलवे रखरखाव, वॉशिंग और परिचालन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जोधपुर के लिए 42 से अधिक नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा राजस्थान की विकास संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी है और राज्य की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं को लगातार समर्थन दिया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम