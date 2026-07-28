पुरुलिया: ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद, मुख्यमंत्री ने की पुलिस की कार्रवाई की सराहना

कोलकाता, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पुरुलिया में अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के खिलाफ कोलकाता पुलिस और पुरुलिया जिला पुलिस की ओर से चलाए गए सफल संयुक्त अभियानों की सराहना की।

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मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों की तेज, बेहतर तालमेल वाली और मजबूत कार्रवाई की सराहना करता हूं। एक बड़ी सफलता के रूप में कल रात कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने पुरुलिया जिला पुलिस के साथ मिलकर अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया।”

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान में सोमवार देर रात हुए संयुक्त अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुरुलिया मुफस्सिल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बेलकुरी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे-18 पर एक ट्रक को रोका गया। ड्राइवर की सीट के पीछे बनाई गई एक गुप्त जगह से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) बरामद किया गया। ट्रक के साथ ओडिशा से आसनसोल जा रही दो एस्कॉर्ट गाड़ियों को भी रोका गया और कुल सात लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अवैध ड्रग तस्करी और ऐसी सभी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जो राज्य के युवाओं और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, "मैं हमारे पुलिसकर्मियों की लगातार सतर्कता और मेहनत की सराहना करता हूं। हम आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे।" उन्होंने अपने बयान के साथ इन अभियानों का एक वीडियो भी साझा किया।

पश्चिम बंगाल में 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान कोलकाता पुलिस को लेकर कई नकारात्मक खबरें सामने आईं। अब सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार के तहत पुलिस व्यवस्था में कई सुधार शुरू किए गए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कोलकाता पुलिस को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाना है।

शहर की पुलिस की ओर से किए गए सबसे बड़े सुधारों में से एक 'पुलिस यूनिफॉर्म कोड' को फिर से लागू करना है। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के गलत इस्तेमाल को रोकना है।

काम में बेहतर पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी स्तर के पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में आधिकारिक ड्यूटी करने से रोक दिया गया है। हालांकि, कुछ विशेष विभागों से जुड़े पुलिसकर्मियों को इससे छूट दी गई है।

जिन विभागों को इस नियम से छूट दी गई है, उनमें डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, एनफोर्समेंट ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर क्राइम डिवीजन शामिल हैं। इन विभागों के काम में सादे कपड़ों में रहना जरूरी होता है, इसलिए इन्हें छूट दी गई है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी