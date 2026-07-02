प्राकृतिक खेती से लागत कम और जन स्वास्थ्य में सुधार की संभावना: गुजरात के राज्यपाल

भावनगर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भावनगर जिले के सरतानपार गांव में आयोजित एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, जन स्वास्थ्य में सुधार लाने और 'विष मुक्त भारत' के निर्माण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाना चाहिए।

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सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को केवल एक कृषि पद्धति से कहीं अधिक बताया और इसे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, मृदा उर्वरता और भावी पीढ़ियों के कल्याण से जुड़ा एक राष्ट्रीय मिशन बताया।

उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी, जल, वायु और भोजन प्रदूषित हो गए हैं, गंभीर बीमारियों में वृद्धि हुई है और उर्वरक आयात और स्वास्थ्य देखभाल व्यय के माध्यम से देश पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है।

राज्यपाल देवव्रत ने जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, मृदा उर्वरता और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक राष्ट्रीय मिशन है। आइए जन भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन बनाएं और विष मुक्त भारत का निर्माण करें।

राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति के पास मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की अपनी व्यवस्था है और केंचुए, सूक्ष्मजीव और देसी गायों पर आधारित खेती से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, साथ ही वर्षा जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से मिट्टी सख्त हो जाती है और भूजल पुनर्भरण में बाधा आती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक खेती से खेती की लागत कम होती है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, विष-मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन होता है और किसानों की आय बढ़ती है।

एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए राज्यपाल ने कहा कि शोधकर्ताओं ने 105 महिलाओं से एकत्र किए गए स्तन दूध के नमूनों में कीटनाशकों, डिटर्जेंट और यूरिया के अंश पाए हैं, और इन निष्कर्षों को मानव स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चेतावनी बताया।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती की सफलता ने वहां के हजारों किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, और अब इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई है।

राज्यपाल देवव्रत ने प्राकृतिक खेती कर रहे प्रत्येक किसान से अपने गांव के कम से कम दस और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।

उन्होंने स्थानीय निवासियों से मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को लागू करने का भी आह्वान किया।

--आईएएनएस

एमएस/