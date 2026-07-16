पुरी रथ यात्रा 2026 : बारिश के बावजूद 8 से 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए महाप्रभु के दर्शन

पुरी, 16 जुलाई (आईएएनएस)। विश्व प्रसिद्ध 'पुरी रथ यात्रा- 2026' गुरुवार को भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद श्रद्धा, भक्ति और व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन की रथ यात्रा में ओडिशा सहित देश और विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

Read More

प्रशासन के अनुसार, दिनभर जारी बारिश के बावजूद करीब 8 से 9 लाख श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। सभी धार्मिक अनुष्ठान और तीनों रथों को खींचने का कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार शांतिपूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी रथों के पास पहुंचकर पूजा-अर्चना की।

रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने बहुस्तरीय और व्यापक व्यवस्थाएं की थीं। पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, परिवहन, नगर प्रशासन, ऊर्जा और अन्य विभागों ने समन्वित रूप से काम किया।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं। लगातार बारिश और भारी भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालुओं को थकान, निर्जलीकरण, घुटन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासन के अनुसार, यात्रा के दौरान सात लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

इनमें से 60 वर्ष से अधिक आयु के एक पुरुष श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं एक अन्य अलग घटना में 35 वर्ष से अधिक आयु के एक पुरुष श्रद्धालु की हृदयाघात (कार्डियक अरेस्ट) से मौत हो गई। इसके अलावा बारिश के कारण अस्वस्थ हुए कई श्रद्धालुओं का अस्पताल में उपचार किया गया और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के बाद छुट्टी दे दी गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरे आयोजन के दौरान भगदड़ या भीड़ प्रबंधन में किसी प्रकार की विफलता की कोई घटना नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों, सेवायतों और स्वयंसेवकों के समन्वित प्रयासों से श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रूप से जारी रही और सभी आवश्यक सेवाएं प्रभावी ढंग से संचालित होती रहीं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रथ यात्रा के सफल आयोजन पर सेवायतों, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और लाखों श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के धैर्य, अनुशासन और सहयोग ने इस पवित्र आयोजन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार भविष्य में भी बेहतर बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सुविधाओं और प्रशासनिक तैयारियों के माध्यम से प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक रथ यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम