पेपर लीक और सिवान गोलीकांड के खिलाफ 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे: तेजस्वी यादव

पटना, 16 अगस्त (आईएएनएस)। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में पेपर लीक, रोजगार और सिवान में छात्रों पर गोली चलाए जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन मुद्दों को लेकर 19 अगस्त को राजभवन मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के माध्यम से राज्यपाल के समक्ष छात्रों और युवाओं की समस्याओं को रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार लगातार पेपर लीक की घटनाओं के कारण बदनाम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मैट्रिक, इंटर से लेकर विभिन्न बहाली परीक्षाओं तक में पेपर लीक की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से नहीं होंगी तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा।

सिवान की घटना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और वहां एके-47 से गोली चलाए जाने की घटना हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले डीजीपी से भी मुलाकात की गई थी और सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है, जबकि एसपी के निलंबन सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देशभर के नेताओं से भी बातचीत हुई है और 19 अगस्त को राजभवन मार्च के जरिए सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खुला मार्च होगा, जिसमें छात्र-छात्राएं, शिक्षक, कोचिंग संस्थानों से जुड़े विद्यार्थी और परीक्षा एवं रोजगार व्यवस्था से परेशान सभी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मार्च में बाहर से भी कुछ नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे।

रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने भाजपा के एक करोड़ नौकरियों के वादे का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अब तक एक लाख नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, वे सभी 19 अगस्त के मार्च में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल हो चुकी है और शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही शराबबंदी लागू होने का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने शराब के कथित रैकेट में सत्ता में बैठे लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि अब शराबबंदी की समीक्षा की बात हो रही है, लेकिन समीक्षा कैसी होगी, यह मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।

--आईएएनएस

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