पेपर लीक पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के फैसले का स्वागत, राहुल गांधी हताश हैं: संजय उपाध्याय

मुंबई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने नीट पेपर लीक मामले, शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के शिवसेना में विलय से जुड़े विवाद और प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई कराने की घोषणा विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है।

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संजय उपाध्याय ने कहा कि नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का निपटारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा, जिससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। पेपर लीक की घटनाएं कोई नई नहीं हैं और वर्षों से इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। जब अदालत का फैसला आएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों के शिवसेना में विलय से जुड़े मामले पर संजय उपाध्याय ने कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संसद के भीतर होने वाली कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को है। यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद अलग होते हैं, तो उस पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास है और उन्होंने वही किया है। उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनके विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी उनका साथ क्यों छोड़ते गए। हिंदुत्व और बालासाहेब ठाकरे के विचारों से दूरी बनाने के कारण उद्धव ठाकरे ने अपने साथियों और महाराष्ट्र की जनता का विश्वास खो दिया। कानूनी रूप से भी उन्हें किसी बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती।

प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन और राहुल गांधी के राजनीतिक रुख पर हमला बोलते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि 2014 में एक साधारण परिवार से आने वाले और चाय बेचने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया और तब से उन्होंने गरीब कल्याण तथा जनहित के अनेक कार्यों के जरिए जनता का विश्वास जीता है। लगातार हो रही चुनावी हार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी, निराश और हताश हैं। राहुल गांधी हर चुनाव से पहले षड्यंत्र, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष युवाओं और किसानों के माध्यम से देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था, सेना, पुलिस और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं और इस प्रकार की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगी।

भाजपा विधायक ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास आज भी कायम है और भविष्य में भी बना रहेगा। राहुल गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं केवल सपने बनकर रह जाएंगी, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है।

--आईएएनएस

पीएसके