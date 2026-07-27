पेपर लीक माफियाओं पर लगेगी लगाम, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़: प्रेम चंद बैरवा

जयपुर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने पेपर लीक रोकने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसे परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार का सख्त कदम बताया। उन्होंने दावा किया कि इस कानून से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, उन्होंने भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दूसरी ओर, मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का समर्थन करते हुए नागरिकों से अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

Read More

पेपर लीक रोकने वाले विधेयक पर उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों को लेकर हमेशा गंभीर रही है। पूर्व में हुई पेपर लीक की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी दी और अब इसे लोकसभा में पेश किया गया है। इस कानून के लागू होने से पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी लगाम लगेगी और आने वाले समय में विद्यार्थियों एवं युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का अन्याय या खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे।

मीराबाई चानू की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बैरवा ने कहा कि वह पूरे देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देश के ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी और युवा भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी सफलता प्रेरणा का स्रोत है।

इसी बीच, मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति और भारतीयता की भावना और अधिक मजबूत हो। पिछले अभियान के दौरान देशभर में घरों, कार्यालयों, वाहनों, गलियों और मोहल्लों में तिरंगा लहराता दिखाई दिया था, जिसने राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया।

उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान, गर्व और एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर शान से तिरंगा फहराएं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास जताया कि अमृत काल में देश सामूहिक प्रयासों से विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वांगीण विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

--आईएएनएस

पीएसके