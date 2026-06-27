पुणे मर्डर केस में नया खुलासा: सिया ने केतन अग्रवाल से शादी तोड़ने की बजाय हत्या का चुना रास्ता

पुणे, 27 जून (आईएएनएस)। पुणे के रहने वाले कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की जांच में नया खुलासा हुआ। पुलिस का दावा है कि यह कथित हत्या इसलिए हुई, क्योंकि आरोपी सिया गोयल अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी।

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जांचकर्ताओं के अनुसार, पूछताछ के दौरान गोयल ने माना कि केतन अग्रवाल से तय शादी को रद्द करने के बजाय उन्हें खत्म करना ज्यादा आसान लगा, क्योंकि वह अपने परिवार को निराश नहीं करना चाहती थी।

सूत्रों का कहना है कि यह कथित कबूलनामा तब सामने आया है, जब पुलिस गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी की भूमिकाओं की जांच का दायरा बढ़ा रही है। जांच टीम परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है और साजिश का पता लगाने के लिए डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।

पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक अहम मोड़ आया है, क्योंकि पुलिस आरोपी सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी की जिंदगी के कई पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस का दावा है कि केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहगढ़ किले में एक चट्टान से गिरने से हुई थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि गोयल और चौधरी ने उन्हें मारने की साजिश रची, क्योंकि गोयल नवंबर में अग्रवाल से तय शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी।

पुणे ग्रामीण पुलिस के सूत्रों के अनुसार, गोयल ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें अपने मंगेतर को मारना, परिवार का सामना करने और शादी रद्द करने से 'आसान' लगा। सूत्रों ने आगे दावा किया कि उन्होंने कहा कि वह शादी से इनकार करके अपने परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी।

चल रही जांच के तहत पुणे और लोनावाला पुलिस ने मामले की जांच के लिए छह टीमें बनाई हैं। पुलिस के अनुसार, गोयल के माता-पिता से अभी लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है, जबकि उनके भाई साहिल गोयल को भी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए बुलाया गया है।

पुलिस ने बताया कि लगभग 10 घंटे की पूछताछ के दौरान साहिल गोयल ने कहा कि वह चेतन चौधरी को जानते थे और उनकी बहन उनसे पहली बार उनके एक क्रिकेट मैच में मिली थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, पिछले वर्ष एक कॉमन फ्रेंड की दीपावली पार्टी में दोबारा मिलने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।

जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोयल और चौधरी ने जनवरी से अब तक 2,000 से ज्यादा बार बात की है और उनकी बातचीत का कुल समय लगभग 238 घंटे रहा है।

पुलिस के अनुसार, गोयल के माता-पिता ने चौधरी से कभी मिलने या बात करने से इनकार किया है। वहीं, गोयल के वकील का कहना है कि चौधरी सिर्फ उनके दोस्त थे।

पुलिस का कहना है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने दोनों आरोपियों की कथित भूमिका की पहचान कर ली है और अब वे कथित साजिश के एंगल को मजबूत करने के लिए उनके मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी