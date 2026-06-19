पुणे में प्रतिबंधित पान मसाला-तंबाकू को लेकर कार्रवाई, 2.41 लाख का माल जब्त

पुणे, 19 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के पुणे जिले के इंदापुर में प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का 2 लाख 41 हजार रुपए से अधिक का माल बरामद हुआ। इसे लेकर व्यापारी के खिलाफ इंदापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

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यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से की गई है, जिन्होंने प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का बड़ा जखीरा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान करीब 2 लाख 41 हजार 140 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ इंदापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इंदापुर शहर के एक प्रतिष्ठान की जांच की, जहां महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का भंडारण पाया गया। जांच के दौरान विभिन्न ब्रांडों के तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।

इस मामले में इझान हुसैन शेख के खिलाफ इंदापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ मिलने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति और वितरण का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बता दें कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई का एक दूसरा मामला शुक्रवार को म्यांमार से सामने आया, जहां सुरक्षा बलों ने मिजोरम में तीन महिलाओं को ड्रग्स की तस्करी के काम में गिरफ्तार किया और उनके पास से 4.75 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की।

इस ऑपरेशन के दौरान, संयुक्त टीम ने तीन महिलाओं को पकड़ा और 634 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत अवैध बाजार में 4.755 करोड़ रुपए आंकी गई है। बरामद नशीले पदार्थों और गिरफ्तार की गई तीनों महिलाओं को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सैतुअल जिले में मिजोरम पुलिस को सौंप दिया गया।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी