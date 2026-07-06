पुणे में भारी बारिश पर हाई अलर्ट, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

पुणे, 6 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की उपमुख्‍यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने पुणे जिले में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के बाद सोमवार को प्रशासन को प्रभावित नागरिकों को हर जरूरी और तुरंत मदद देने का निर्देश दिया।

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उन्होंने जोर दिया कि भारी मानसून की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने जनता से अधिकारियों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की। ​​डिप्टी सीएम पवार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में जिले में जमीनी हालात का जायजा लिया।

सुनेत्रा पवार ने लोगों की सुरक्षा और तेजी से पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में नागरिकों तक राहत सामग्री और मदद बिना किसी देरी के पहुंचनी चाहिए।

अगर भारी बारिश के कारण किसी गांव का संपर्क टूट जाता है तो उसे बहाल करने के काम युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। हर प्रशासनिक फैसले में इंसानी जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपदा नियंत्रण कक्ष 24x7 चालू रहना चाहिए और हर घंटे स्थिति की रिपोर्ट अपडेट की जानी चाहिए।

डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि ज्‍यादा जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्हें तुरंत पर्याप्त भोजन, साफ पीने का पानी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। बाढ़, भूस्खलन और बांध से पानी छोड़े जाने के बारे में समय पर अलर्ट एसएमएस, सोशल मीडिया, ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के जरिए सक्रिय रूप से प्रसारित किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, "किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अपना मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं है। सभी आपदा प्रतिक्रिया सेल हाई अलर्ट पर रहने चाहिए।"

डिप्टी सीएम पवार ने आगे निर्देश दिया कि बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग और राजस्व विभाग के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। लोगों को खतरनाक इलाकों में जाने से रोकने के लिए बंद सड़कों, पुलों और पहाड़ी रास्तों (घाटों) के पास कड़ी सुरक्षा और पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "प्रशासनिक निकायों को गलत जानकारी फैलने से रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल सत्यापित, आधिकारिक जानकारी ही फैलाई जाए। सरकारी नियमों के अनुसार मृतकों, घायलों और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और तुरंत राहत दी जानी चाहिए।"

इसके अलावा, डिप्टी सीएम पवार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार नेटवर्क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। जिला प्रशासन को राज्य सरकार को हर दो घंटे में स्थिति की अपडेटेड रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। जिला कलेक्टर को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने और तुरंत फैसले लेने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई है। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने वारकरी तीर्थयात्रियों, खासकर 'वारी' यात्रा में शामिल बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) पार्कों और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आस-पास भारी ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए पहले से ही जरूरी कदम उठाएं। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजतन, कई नदी पुलों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है।

इन हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम पवार ने नागरिकों से पुरजोर अपील की कि वे नदी के किनारों से दूर रहें और जलाशयों में जाने से बचें।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पुणे जिले के लिए हाई अलर्ट जारी किए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, "प्रशासन आपसी तालमेल के साथ काम कर रहा है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए, संकट की इस घड़ी में एकजुट रहें और मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करें।"

--आईएएनएस

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