पुणे के 38,970 किसानों को मिला कर्जमाफी का लाभ, सरकार ने दी 345.25 करोड़ रुपए की राहत

पुणे, 8 अगस्त (आईएएनएस)। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026 के तहत पुणे जिले के 38,970 पात्र किसानों को कर्जमाफी का बड़ा लाभ मिला है। मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथिगृह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके पात्र किसानों की कर्जमाफी की राशि ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बैंकों खातों में हस्तांतरित की गई।

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पुणे जिले के इन 38,970 किसानों पर कुल 345 करोड़ 25 लाख 5 हजार 594 रुपए की बकाया राशि थी। यह राशि सीधे संबंधित बैंकों को हस्तांतरित किए जाने से पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिला है। कर्जमाफी का लाभ पाने वाले किसानों को तत्काल खरीफ फसल ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश बैंकों को दिए गए हैं। इससे कर्जमाफी के बाद किसान नए सिरे से फसल ऋण ले सकेंगे और खरीफ सीजन के लिए उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

पहली सूची में शामिल पात्र किसानों में जिनका आधार प्रमाणीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वे संबंधित व्यवस्था से संपर्क कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद पात्रता के अनुसार उनके ऋण खातों में भी कर्जमाफी की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तथा सहकारिता आयुक्त दीपक तावड़े उपस्थित थे।

इसके अलावा सभी पालकमंत्री, जिलाधिकारी और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। राज्य में इस योजना के तहत आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके करीब 6 लाख 22 हजार पात्र किसानों के ऋण खातों में 5 हजार 28 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। कर्जमाफी के बाद खरीफ फसल ऋण का रास्ता साफ हो गया है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी