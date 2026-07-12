पुलिस ने छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक होम ट्यूटर को गिरफ्तार किया

कोलकाता, 12 जुलाई (आईएएनएस)। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि बारहवीं कक्षा की छात्रा को घर बुलाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी होम ट्यूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।

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पुलिस के अनुसार, ट्यूटर ने लगभग चार दिन पहले छात्रा को ट्यूशन के बहाने अपने घर बुलाया था। छात्रा ने आरोप लगाया कि ट्यूटर ने पढ़ाने के बहाने उसे नशीला पदार्थ मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ ही क्षणों में छात्रा बेहोश हो गई। उसी दौरान ट्यूटर ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस के अनुसार, होश में आने के बाद छात्रा की तबीयत खराब हो गई और वह घर जाना चाहती थी। बाद में वह अकेले घर लौट आई।

बाद में, उसने अपने माता-पिता से ट्यूटर के खिलाफ शिकायत की और पूरी घटना बताई। अंततः, छात्रा के परिवार ने लेक टाउन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसी के आधार पर, आरोपी को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ट्यूटर को रविवार को बिधाननगर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने न्यायाधीश से जांच के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी हिरासत में देने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर, आरोपी ने अदालत जाते समय दावा किया कि उसने कुछ नहीं किया और वह निर्दोष है।

उसने यह भी दावा किया कि उसे फंसाया गया है। हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग के साथ हुए क्रूर दुष्कर्म और हत्या के कुछ ही समय बाद हुई है।

अब तक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से एक, प्रवास मंडल, पिछले सप्ताह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में मुठभेड़ में मारा गया, जब उसने अपने साथ चल रहे पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली थी।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार को इस मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को बदल दिया और एक अधिक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी शांतनु मुखोपाध्याय को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले जिन दो जांच अधिकारियों को बदला गया, वे निरीक्षक रैंक के अधिकारी थे।

--आईएएनएस

एमएस/