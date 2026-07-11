पुलिस अधिकारियों के अवैध सौदों या अपराध में शामिल पाए जाने पर होगी कार्रवाई: शिवकुमार

बेंगलुरु, 11 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को पुलिसकर्मियों को किसी भी अवैध सौदे या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने विधान सौधा में जिला पुलिस इकाइयों के लिए 32 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन और 75 बोलेरो गश्ती वाहनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों को किसी भी सौदे या आपराधिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यदि कोई भी इसमें शामिल पाया जाता है, तो सरकार तत्काल और बिना किसी समझौते के कार्रवाई करेगी। इसे मेरा अनुरोध या मेरा निर्देश समझें।

नशीले पदार्थों के खिलाफ हाल ही में की गई कार्रवाई के लिए कर्नाटक पुलिस की प्रशंसा करते हुए शिवकुमार ने एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने वाली टीम के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि ये नए वाहन हमारी पुलिस शक्ति को मजबूत करेंगे। सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, जबकि पुलिस देश के भीतर समाज की सुरक्षा करती है। उनकी सेवा के कारण ही लोग शांति से रह सकते हैं। सरकार की ओर से, मैं हमारे सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने पिछले एक साल में 375 करोड़ रुपए की नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और लगभग 1,500 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसे उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया।

उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश कर्नाटक के प्रयासों को देख रहा है। सरकार ने नशीले पदार्थों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने का फैसला किया है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस तरह से काम करना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक का सम्मान अर्जित हो। आपकी सफलता ही सरकार की सफलता है।

उन्होंने यह भी बताया कि केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और कर्नाटक सीमा के रास्ते केरल में नशीले पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया था। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने चेन्निथला को आश्वासन दिया है कि कर्नाटक के रास्ते केरल में नशीले पदार्थों की आवाजाही को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने अपने कर्मियों के समर्पण और व्यावसायिकता के कारण देश की सबसे कुशल पुलिस बलों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है।

--आईएएनएस

एमएस/