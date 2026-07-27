पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके की मजबूती के अभियान के बीच तय समय से पहले बुलाई कार्यसमिति की बैठक

चेन्नई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके अगले महीने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक तय समय से पहले बुलाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पाडी के. पलानीस्वामी इस बैठक का इस्तेमाल संगठन को मजबूत करने, पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के लिए करेंगे।

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चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को साल में एक बार जनरल काउंसिल की बैठक और साल में दो बार वर्किंग कमेटी की बैठक करनी होती है।

इसी परंपरा को निभाते हुए एआईएडीएमके पारंपरिक रूप से हर दिसंबर में वर्किंग कमेटी और जनरल काउंसिल की संयुक्त बैठक करती रही है।

हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस साल वर्किंग कमेटी की बैठक अगस्त में होने की संभावना है, जो तय समय से कई महीने पहले होगी।

यह कदम तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद संगठन के सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है।

13 जून से पलानीस्वामी पार्टी के प्रदर्शन और संगठनात्मक तैयारियों का आकलन करने के लिए जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। 25 जुलाई को खत्म हुई इन चर्चाओं में एआईएडीएमके के सभी 85 संगठनात्मक जिलों को शामिल किया गया।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पलानीस्वामी ने इन बैठकों में उपस्थिति पर बारीकी से नजर रखी और जो लोग शामिल नहीं हुए, उनका रिकॉर्ड रखा। पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि, नथम विश्वनाथन, सी.वी. षणमुगम और पी. थंगामणि सहित कई वरिष्ठ नेता इन चर्चाओं में शामिल नहीं हुए। विधायक अरुणमोझी देवन, सुकुमार और राकेश भी उन लोगों में शामिल थे जो बैठक में नहीं आए।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व अब उन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने पर विचार कर रहा है जो बैठकों में शामिल नहीं हुए थे।

उम्मीद है कि पलानीस्वामी पार्टी के भीतर मतभेदों को सुलझाने के लिए असंतुष्ट नेताओं के साथ बातचीत शुरू करेंगे। जो लोग नेतृत्व के प्रयासों में सहयोग करने को तैयार नहीं होंगे, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें संगठन से निष्कासन भी शामिल है।

भविष्य के चुनावी मुकाबलों से पहले पार्टी मशीनरी को मजबूत करने के मकसद से किए जा रहे बड़े पुनर्गठन के तहत, एआईएडीएमके प्रमुख के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करके खाली संगठनात्मक पदों को भरने की भी उम्मीद है। प्रस्तावित वर्किंग कमेटी की बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों पर खास तौर पर चर्चा होने की संभावना है।

जिलास्तरीय चर्चाओं के दौरान, पलानीस्वामी ने जोर दिया कि एआईएडीएमके को स्थानीय निकाय चुनावों में अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा और जिला नेताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत लामबंदी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत किया जा सके।

कार्यसमिति की बैठक में संगठनात्मक बदलावों को अंतिम रूप दिया जाएगा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एआईएडीएमके की तैयारियों का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम