पॉलिएस्टर को लेकर चिंताओं के बीच असम सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में जानकारी दी

गुवाहाटी, 27 जून (आईएएनएस)। असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद के समय कड़े नियमों का पालन करती है और यह पक्का करने के लिए लैब टेस्ट करवाती है कि पॉलिएस्टर और कॉटन का मिश्रण तय मानकों के अनुसार हो।

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सरकार की तरफ से सप्लाई की जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा पॉलिएस्टर के इस्तेमाल के आरोपों पर जवाब देते हुए, पेगु ने शिवसागर में पत्रकारों से कहा कि यूनिफॉर्म सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक खरीदी जाती हैं और उनकी क्वालिटी की जांच के लिए रैंडम सैंपल लिए जाते हैं।

मंत्री ने कहा, "स्पेसिफिकेशन में साफ तौर पर बताया गया है कि कितना पॉलिएस्टर और कॉटन होना चाहिए। हम स्कूलों से रैंडम तरीके से सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करते हैं ताकि यह पता चल सके कि कपड़ा तय मानकों के मुताबिक है या नहीं।"

उन्होंने कहा कि जो सप्लायर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उन्हें नोटिस भेजा जाता है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

पेगु ने साफ किया कि सरकार पूरी तरह से पॉलिएस्टर से बनी यूनिफॉर्म की सप्लाई की इजाजत नहीं देती है।

उन्होंने कहा, "हमने 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर वाली यूनिफॉर्म पर रोक लगा दी है। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कपड़े में लगभग 30 प्रतिशत कॉटन होना चाहिए, और इसकी पुष्टि लैब टेस्टिंग के जरिए की जाती है।"

मंत्री ने कहा कि पहले भी कॉटन की मात्रा लगभग 30 प्रतिशत तय थी और खरीद की प्रक्रिया में ब्लेंडेड कपड़े के लिए मंजूर मानकों का पालन किया जाता है।

पॉलिएस्टर के सेहत पर असर को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की चिंताओं का जिक्र करते हुए, पेगु ने कहा कि इस मुद्दे को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "आज बाजार में मिलने वाले कई कपड़ों में पॉलिएस्टर का मिश्रण होता है। यह कहना सही नहीं है कि हर पॉलिएस्टर वाला कपड़ा नुकसानदायक होता है। अहम बात यह है कि क्या कॉटन और पॉलिएस्टर का तय मिश्रण बनाए रखा गया है।"

पेगु ने कहा कि अगर किसी स्कूल को ऐसी यूनिफॉर्म मिलती है जो तय स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो सरकार मामले की जांच करने के लिए तैयार है।

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई किसी ऐसे स्कूल के बारे में बताता है जहां पॉलिएस्टर की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है, तो हम तुरंत जांच करेंगे। हम पहले से ही शिक्षण संस्थानों को सप्लाई की जाने वाली यूनिफॉर्म की रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं।"

मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत सप्लाई की जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म में क्वालिटी मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एससीएच