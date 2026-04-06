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Palamu Murder Case : झारखंड के पलामू में आपसी विवाद में युवक ने सगे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला

घरेलू विवाद में भाई बना हत्यारा, कुल्हाड़ी से वार कर ली जान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 07:20 AM
झारखंड के पलामू में आपसी विवाद में युवक ने सगे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेकही-अंदाग गांव में रविवार की रात एक युवक ने अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल व्याप्त है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठेकही-अंदाग निवासी पिंटू भुईयां और उसके भाई सीटू भुईयां के बीच किसी घरेलू बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आवेश में आकर सीटू भुईयां ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपने बड़े भाई पिंटू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

हमला इतना घातक था कि पिंटू भुईयां की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वारदात की जानकारी पांकी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है।

पांकी थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी विवाद और गुस्से में की गई हत्या का प्रतीत होता है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपी सीटू भुईयां की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गांव के लोगों में इस जघन्य अपराध को लेकर गहरा आक्रोश है, वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का भरोसा दिलाया है।

--आईएएनएस

 

 

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