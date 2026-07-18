पाकिस्तानी कॉस्मेटिक उत्पादों पर भाजपा नेता ने उठाए सवाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम को लिखा पत्र

मुंबई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता नीलोत्पल मृणाल पांडे ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।

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नीलोत्पल मृणाल ने आईएएनएस से कहा कि यह मामला केवल 'मेड इन पाकिस्तान' उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कुछ कॉस्मेटिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जिन उत्पादों पर रोक लगाई थी, उनमें कुछ फेयरनेस क्रीम भी शामिल थीं। इन उत्पादों में पारा और लेड जैसे हानिकारक तत्व पाए गए थे, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बताया गया था।

भाजपा नेता का आरोप है कि इसके बावजूद कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे पाकिस्तानी उत्पाद उपलब्ध होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंधित या संदिग्ध उत्पाद अब भी बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे हैं, तो इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

नीलोत्पल मृणाल ने लोगों से भी अपील की कि वे विदेशी, खासकर पाकिस्तान से आने वाले ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि भारत में भी अच्छी गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जाते हैं, इसलिए लोगों को स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे उत्पादों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल गलत गतिविधियों और आतंकवाद में होने की आशंका जताई जाती रही है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम