पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम लगाए, बांकीपुर सीट पर भाजपा की होगी जीत: अजय आलोक

पटना, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार के बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव, बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), राम मंदिर दान मामले की जांच, भारत-पाकिस्तान संबंध, यूपी चुनाव को लेकर विपक्ष की राजनीति और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।

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भारत और पाकिस्तान के 117 बुद्धिजीवियों द्वारा दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने की अपील पर अजय आलोक ने कहा कि इन तमाम बुद्धिजीवियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में 'गुड टॉक्स' की वकालत की है। यह वकालत जरा पाकिस्तान में भी कर दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम लगाए। पाकिस्तान जब तक अपनी हरकत पर लगाम नहीं लगाएगा, तब तक 'गुड टॉक्स' करके कोई फायदा नहीं है।

राम मंदिर दान मामले की जांच कर रही एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एसआईटी तमाम पहलुओं को खंगाल रही है, मनी ट्रेल ट्रेस कर रही है और 5 साल का ऑडिट कर रही है, तो थोड़ा समय मांग रही है।

पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर प्रस्तावित कैबिनेट बैठक पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, भाजपा शासित सभी राज्यों में धीरे-धीरे एक-एक करके पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूसीसी लागू हो रहा है। उसी कड़ी में पश्चिम बंगाल भी है। बॉर्डर स्टेट्स पर हमारी निगाहें ज्यादा हैं क्योंकि यूसीसी की सबसे ज्यादा जरूरत वहां है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडी गठबंधन में नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर अजय आलोक ने कहा कि यह घमंडियों का गठजोड़ है। कुछ नहीं होने वाला, आपस में सिर फोड़ेंगे यह लोग।

30 दिन की सजा होने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद छोड़ने से जुड़े विधेयक पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह भारत की जनता के लिए बहुत अच्छा कानून है और देश के संविधान को बचाने वाला कानून है। अरविंद केजरीवाल को हमने देखा कि तीन-तीन महीने जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और यही प्रथा अगर चल पड़ी, तो सोचिए इस देश का क्या होगा?"

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा पर भाजपा की तैयारियों को लेकर अजय आलोक ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट है और बांकीपुर की जनता यहां से हमेशा भाजपा को विजयी बनाती आई है। हमारे लिए कोई चुनाव आसान नहीं होता है। हम हर चुनाव को चुनौती मान के चलते हैं। हमारे सामने चुनौती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट खाली की है, उसको हम पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतें। इसके लिए पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अभी से लगा हुआ है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के स्थापना दिवस के कार्यक्रम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। विदेश जाना ज्यादा जरूरी है, स्थापना दिवस का क्या मतलब है? यह परिवार की पार्टी है, आज मनाओ, कल मनाओ, फर्क क्या पड़ता है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम