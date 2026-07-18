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पंजाब: सीमा पार मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 03:17 PM
पंजाब: सीमा पार मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

चंडीगढ़, 18 जुलाई (आईएएनएस)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 5.557 किलोग्राम हेरोइन और दो अत्याधुनिक पिस्तौलें जब्त की हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आकाश संधू (30), सुनील सरोज (40), हरविंदर सिंह (32) और वंश सिंह (40) के रूप में हुई है। संधू, सरोज और हरविंदर आदतन अपराधी हैं, और उनके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। बरामद पिस्तौलों में एक 9एमएम ग्लॉक और एक .30 बोर की पिस्तौल शामिल है।

डीजीपी यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी तस्करों के संपर्क में थे और क्षेत्र के आपराधिक तत्वों को आगे वितरण के लिए नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप प्राप्त करते थे।

ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर करते हुए पुलिस कमिश्नर (अमृतसर) गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले संधू को गिरफ्तार किया और उसके पास से 192 ग्राम हेरोइन बरामद की, जबकि उसके खुलासे के आधार पर अतिरिक्त 776 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

जांच के दौरान संधू ने खुलासा किया कि उसने आरोपी सुनील सरोज से हेरोइन खरीदी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरोज को गिरफ्तार कर उसके पास से 4.589 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

जारी जांच में, पुलिस टीमों ने दो और आरोपियों, हरविंदर सिंह और वंश सिंह को गिरफ्तार किया और उनके पास से दो अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद कीं। भुल्लर ने बताया कि आरोपी हरविंदर हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा से संबंधित एक मामले में भी वांछित था।

जांच में पता चला है कि हरविंदर और वंश सिंह अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित एक ही गांव के निवासी हैं, जो सीमा पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में उनकी रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-बी, 21-सी और 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (6, 7 और 8) के तहत दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं।

--आईएएनएस

एमएस/