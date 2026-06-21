पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भर्ती: क्लर्क के पदों पर आवेदन के लिए सिर्फ दो दिन शेष

चंडीगढ़, 21 जून (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए केंद्रीकृत भर्ती समिति (एसएसएससी) ने हरियाणा राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सीधी भर्ती अभियान के माध्यम से हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के कुल 1,265 पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए कुछ दिन ही शेष हैं। योग्‍य उम्‍मीदवार 23 जून तक आवेदन भर सकते हैं।

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क्लर्क के कुल 1,265 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 26 मई की शाम 4 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 जून की शाम 4 बजे तक तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एसएसएससी की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कला या विज्ञान में ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर (वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट) में दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक ने हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में लेकर मैट्रिक उत्तीर्ण किया हो या योग्यता की कट-ऑफ तिथि 23 जून से पहले हिंदी को एक विषय के रूप में लेकर12वीं/बीए/एमए उत्तीर्ण किया होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) और मूल प्रशंसापत्रों/संवाद की जांच के आधार पर किया जाएगा।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो हरियाणा के अनुसूचित जाति (डीएससी)/अनुसूचित जाति (ओएससी)/बीसी-ए/बीसी-बी/ईएसएम/ईडब्ल्यूएस के पुरुषों और महिलाओं के लिए 710 रुपए, अन्य सभी श्रेणियों (पुरुष) के लिए 1,200 रुपए और अन्य सभी श्रेणियों (महिला) के लिए 875 रुपए तय किया गया है। वहीं, हरियाणा के मानक विकलांगता वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी