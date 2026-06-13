पंजाब: नगर परिषद चुनाव के लिए प्रताप सिंह बाजवा ने डाला वोट, केजरीवाल और भगवंत मान पर साधा निशाना

गुरदासपुर, 13 जून (आईएएनएस)। पंजाब के गुरदासपुर में नगर परिषद के लिए मतदान जारी है। इस दौरान, शनिवार सुबह पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कादियान में सिख नेशनल कॉलेज पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के आभारी हैं, जिसने ईवीएम के जरिए चुनाव कराए और साथ ही मतगणना का आदेश भी दिया।

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प्रताप सिंह बाजवा अपने परिवार के साथ शनिवार सुबह मतदान के लिए पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "मैंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डाला है। हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।"

प्रताप सिंह बाजवा ने कादियान के लोगों से अपील की कि वे विकास के लिए वोट दें और गुंडों या ड्रग माफिया से दूर रहें, ताकि 2027 में जब एक स्थिर सरकार बने और कादियान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो लोग गुंडों और ड्रग माफिया से दूर रहें।

कांग्रेस नेता ने कहा, "सभी लोग अपना वोट जरूर डालें। मौसम सुहावना है। मतदान अच्छा होगा तो नतीजे भी अच्छे आएंगे।" बाजवा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि चुनाव के नतीजे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में होंगे।

उन्होंने कहा, "स्थानीय चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करती है और वोटों की गिनती की प्रक्रिया में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हम चुनाव आयोग के आभारी हैं, जिसने ईवीएम के जरिए चुनाव कराए और साथ ही मतगणना का आदेश भी दिया।"

वहीं दूसरी ओर, उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में आयोजित रोड शो को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी साहब जो चाहते हैं, चुनाव आयोग वही करता है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने केजरीवाल को बता दिया है कि चुनाव नवंबर में होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, "केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री को नशामुक्त नहीं करा सके, तो फिर कर क्या सकते थे?"

--आईएएनएस

डीसीएच/