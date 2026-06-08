पंजाब में लू से निपटने के लिए सामुदायिक 'कूलिंग जोन' स्थापित किए गए

चंडीगढ़, 8 जून (आईएएनएस)। पंजाब भर में बढ़ते तापमान और लू के बढ़ते खतरे के बीच कई गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने मिलकर दिहाड़ी मजदूरों, दैनिक वेतन भोगियों, यात्रियों और भीषण गर्मी से प्रभावित आम लोगों के लिए सामुदायिक कूलिंग जोन और लू से राहत देने वाले आश्रयों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

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सांझ पंजाब, इको सेवा, केंद्रीय सिख सभा और पटियाला के गुरुद्वारा साहिब द्वारा स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सुलभ स्थान उपलब्ध कराना है जहां लोग आराम कर सकें, ठंडक पा सकें, पीने का पानी प्राप्त कर सकें और भीषण गर्मी से अस्थायी राहत प्राप्त कर सकें।

आयोजकों को उम्मीद है कि यह मॉडल समुदायों, धार्मिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा ताकि भीषण गर्मी से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा सके।

इस पहल के तहत, अमृतसर नगर निगम, इको सेवा और सांझ पंजाब ने संयुक्त रूप से अमृतसर के सदर चौक पर एक लू आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। इस आश्रय स्थल का उद्घाटन स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (एमओएच) योगेश अरोरा ने किया। पर्यावरण के अनुकूल बांस की संरचना और बांस की जाली से निर्मित यह आश्रय स्थल पैदल यात्रियों और आने-जाने वालों को छाया प्रदान करता है।

अमृतसर जिले की जगदेव कलां ग्राम पंचायत ने भी एक लू आश्रय स्थल स्थापित किया है। इको सेवा की ओर से निधि सिंधवानी, मीनाक्षी खन्ना, रिद्धि खन्ना, स्मृति कपूर, मानिक छिना, जैस्मीन गिल, हरवीन और दीप्ति खन्ना उपस्थित थीं।

चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के कार्यालय में अतिरिक्त शीतलन और विश्राम स्थल स्थापित किए गए हैं। ये सुविधाएं कर्मचारियों, आने-जाने वालों और आम जनता के लिए छायादार बैठने की जगह और पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं।

पटियाला के शेखूपुर स्थित गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार में भी इसी तरह के स्थान बनाए गए हैं, और आने वाले हफ्तों में पटियाला और अमृतसर में अतिरिक्त शीतलन क्षेत्र बनाने की योजना है।

पंजाब भर में कृषि, जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण स्थिरता पर काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों का एक नागरिक नेटवर्क, सांझ पंजाब, इस पहल में शामिल सामुदायिक समूहों और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

केंद्री श्री गुरु सिंह सभा के गुरप्रीत सिंह ने कहा कि सिख परंपरा में 'सेवा' और मानवता की देखभाल पर बहुत जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लू की तीव्रता बढ़ती जा रही है, पीने का पानी, छाया और आराम करने की जगह उपलब्ध कराना लोगों के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करने का एक व्यावहारिक तरीका है।

इको सेवा की निधि सिंधवानी ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण संबंधी कार्यों से लोगों को सीधा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हीट शेल्टर, वृक्षारोपण, और पब्लिक कूलिंग जोन ऐसे सरल उपाय हैं जो शहरों को अधिक रहने योग्य बना सकते हैं और साथ ही समुदायों को बढ़ते तापमान के अनुकूल ढलने में मदद कर सकते हैं।

क्लीन एयर पंजाब की गुरप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब में लोगों के सामने सबसे गंभीर जलवायु जोखिमों में से एक भीषण गर्मी है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक कूलिंग जोन कम लागत वाला, लेकिन प्रभावी उपाय है जो गर्मी के तनाव को कम करने और संवेदनशील आबादी की रक्षा करने में मदद कर सकता है।

--आईएएनएस

एमएस/