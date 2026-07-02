पंजाब कांग्रेस नियुक्तियों पर उठे सवालों के बीच मनीष तिवारी के समर्थन में उतरे राजेश ठाकुर

रांची, 2 जुलाई(आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस पार्टी में नई नियुक्तियों के बाद चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी के बयान का पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने बचाव किया है। उन्‍होंने कहा कि मनीष तिवारी ने कहा पिछले 45 वर्षों में कांग्रेस ने उन्‍हें बहुत कुछ दिया है। यह युवाओं के लिए प्रेरणादायी बातें हैं।

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कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने आईएएनएस से कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसका जितना योगदान रहता है, उसके हिसाब से उसके कायों की लगातार सराहना करती है और उनको मौका देती है। मनीष तिवारी ने शायद इस बारे में कहा है कि जो कमेटी बनी है, उसमें जो लोग कई कार्यों से वंचित थे, सबको लगाया गया है। ऐसे में इसको सकारात्‍मक नजरिए से देखने की जरूरत है।

दरअसल, चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्ट में लिखा कि 'है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे'। इसके बावजूद कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 साल में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपनी पूरी जवानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेवा में लगा दी है। जो होगा, सो होगा।

पंजाब के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव समितियां नियुक्त करने के बाद मनीष तिवारी को दरकिनार कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाजपा अध्‍यक्ष नितिन नवीन पर टिप्‍पणी की और कहा कि तेलंगाना की जनता भाजपा को कुचल देगी। इस पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर कहा कि तेलंगाना की जनता ने पहले भी भाजपा को शिकस्‍त दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के काम और कार्यशैली को देखकर कहा जा सकता है कि वहां अब भाजपा नहीं आ पाएगी। नितिन नवीन जब से भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का क्षय ही हुआ है। रेवंत रेड्डी ने इसी संदर्भ में यह बयान दिया है।

भारत-पाकिस्‍तान की 117 मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर शांति बहाली की मांग की है। इसको लेकर राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहब्‍बत का संदेश लेकर कन्‍याकुमारी से कश्‍मीर तक पद यात्रा की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्‍बत की दुकान खोलनी है। यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश है। इसके निमित्‍त प्रधानमंत्री मोदी को एक्‍ट करना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी के इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख सांसदों और नेताओं ने कहा है कि दोनों देश बिना वजह की बातों में न पड़कर मोहब्‍बत के पैगाम को बढ़ाएं। मेरा मानना है कि यह स्‍वागत योग्‍य पहल है।

श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद के लिए एसआईटी को 15 दिन की मोहलत बढ़ाई गई है। इस पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि चोरी और सीनाजोरी हो रही है और राहुल गांधी कहते आए हैं कि चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चंपत, चंपत हो गया है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि एसआईटी जांच में लगी है।

उन्‍होंने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि इस मामले में लीपापोती हो। एसआईटी ने अभी तक ऐसा नहीं किया तो जांच के लिए मोहलत बढ़ा दी गई, जिससे अपराधी भाग जाएं और चोर फरार हो जाएं।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी