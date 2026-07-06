पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के दावों को राजा वड़िंग ने किया खारिज, पांच दिवसीय दौरे पर भूपेश बघेल

चंडीगढ़, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी पांच दिनों तक पंजाब में रहकर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करने की जानकारी दी।

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इस दौरान प्रदेश कांग्रेस में कथित गुटबाजी को कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने नकारते हुए कहा कि जानबूझकर बंटी हुई पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है।

बघेल ने कहा कि इस दौरान वह पार्टी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करेंगे। विभिन्न स्तरों पर चर्चा और फीडबैक लेने के बाद ही वह संगठन की स्थिति और आगे की रणनीति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करने के उद्देश्य से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने संबंधी सवाल पर भूपेश बघेल ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इस संबंध में सही और आधिकारिक जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बयान देना सही नहीं होगा।

वहीं, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भूपेश बघेल की मौजूदगी में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।

वड़िंग ने बताया कि मंगलवार को जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

पंजाब कांग्रेस में कथित बगावत और गुटबाजी की चर्चाओं को लेकर राजा वड़िंग ने विपक्ष और मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर बंटी हुई पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। पार्टी के भीतर इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है जिसे फूट या बगावत कहा जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर नेताओं का एकत्र होना, कुछ नेताओं का अलग बैठक करना और फिर आपसी सहमति से चर्चा करना ही गुटबाजी माना जा रहा है तो यह केवल एक धारणा बनाने का प्रयास है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ प्रभावी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है।

राजा वड़िंग ने मीडिया से सवाल करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में वास्तविक बंटवारा तब माना जाता है जब उसके नेता या जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़कर चले जाएं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के छह सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि कांग्रेस का एक भी जिला अध्यक्ष या प्रमुख पदाधिकारी पार्टी से अलग नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और पार्टी के सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत करने तथा राज्य में कांग्रेस को फिर से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी