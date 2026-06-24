'पंजाब की शान वापस लाने में मदद करें': हरियाणा के सीएम ने लोगों से अपील की

चंडीगढ़, 24 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब की पवित्र भूमि से लोगों को संबोधित करते हुए उनसे अपनी खोई हुई शान को फिर से हासिल करने और विकास, सुशासन तथा राष्ट्रीय हित से प्रेरित राजनीति के जरिए राज्य को देश में नंबर एक बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

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पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव, सभी गुरु साहिबानों और साहिबजादों को नमन करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मुक्तसर साहिब की पवित्र भूमि "चाली मुक्ते, भाई महा सिंह-जी और माई भागो-जी के बेमिसाल बलिदानों की गवाह है"।

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की संस्कृति, भाषा और भावनात्मक जुड़ाव एक जैसे हैं।

सैनी ने कहा कि वह पंजाब के लोगों के सामने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक छोटे भाई और शुभचिंतक के तौर पर आए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने पहले कांग्रेस और बाद में आम आदमी पार्टी (आप) को मौका दिया, लेकिन दोनों ही लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।

उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि 'आप' पर पंजाब को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आप' ने पंजाब में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज समाज का हर वर्ग पूछ रहा है कि वादा किया गया बदलाव कहाँ है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को हर महीने 1,100 रुपए देने का वादा 4 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है।

इसके उलट, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देना शुरू कर दिया है और लाभार्थियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अपराध, अवैध खनन, वित्तीय कुप्रबंधन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर 'आप' सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवा नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हजारों युवा विदेश जाने के लिए अवैध रास्ते अपनाने को मजबूर हो रहे हैं।

सैनी ने जोर देकर कहा कि पंजाब के सामने सबसे गंभीर संकट नशीली दवाओं का बढ़ता खतरा है, जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

--आईएएनएस

एससीएच