पंजाब को संकट से निकालना और उसे सुरक्षित व समृद्ध बनाना भाजपा का मुख्य एजेंडा: नितिन नवीन

जालंधर, 21 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि पंजाब न केवल 'भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि भारत की आत्मा की भी सुरक्षा करता है।' राज्य को मौजूदा संकट से निकालना और उसे सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत बनाना भाजपा का मुख्य एजेंडा है।

Read More

वे जालंधर में हुए संत सम्मेलन में राज्यभर के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है; यह गुरुओं की शिक्षाओं, संतों की तपस्या और शहीदों के खून की धरती है। यह सेवा, समर्पण और त्याग की जीवंत परंपरा का प्रतीक है।"

यह कहते हुए कि पंजाब अभी ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है, भाजपा प्रमुख ने हर गुरुद्वारा कमेटी, आश्रम, डेरा प्रमुख और मंदिर कमेटी से अपील की कि वे लोगों को नशे की लत से निकालने में मदद करने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा, "समाज का मार्गदर्शन करना संतों की भारतीय परंपरा रही है। अगर सभी धार्मिक संगठन आगे आएं तो कोई भी ताकत पंजाब की स्थिति को बदलने से नहीं रोक सकती।"

नितिन नवीन ने कहा कि गुरु नानक देव ने पूरी मानवता को एकता और समानता के मूल्य सिखाए। यह धरती गुरु अर्जुन देव की तपस्या की गवाह है और गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान के आगे नतमस्तक है। यह गुरु गोबिंद सिंह की बहादुरी, साहिबजादों के बेमिसाल बलिदान और 'सरबत दा भला' (सबका कल्याण) के अमर संदेश को संजोए हुए है।"

राज्य के तीन दिन के दौरे पर आए भाजपा प्रमुख ने कहा, "पंजाब की मिट्टी का हर कण हमें याद दिलाता है कि कोई राष्ट्र सिर्फ सत्ता से नहीं चलता; इसे संतों द्वारा दिए गए मूल्यों से आकार मिलता है और भारत की आत्मा उन्हीं में बसती है।"

नितिन नवीन ने आगे कहा कि शासक बदल सकते हैं, लेकिन भारत की आत्मा कभी नहीं बदली। "जब भी समाज भटका है। संतों ने सही रास्ता दिखाया है। जब भी अंधेरा बढ़ा है, संतों ने उम्मीद की रोशनी जलाई है और जब भी समाज में बंटवारा हुआ है, संतों ने लोगों को एकजुट करने का काम किया है।"

उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' हमारा संकल्प है, जो 'सरबत दा भला' (सबका कल्याण) के महान सिद्धांत को दर्शाता है। हम पंजाब को ऐसा गवर्नेंस मॉडल देना चाहते हैं जिसमें हर धर्म, हर पंथ, हर डेरा और हर समुदाय समान सम्मान और गरिमा के साथ आगे बढ़े।

उन्होंने ऐसे पंजाब का वादा किया, जहां समाज में शांति हो, लोगों के बीच भाईचारा हो और युवाओं के हाथों में ड्रग्स के बजाय शिक्षा और रोजगार हो।

भाजपा प्रमुख ने आगे कहा, "यह अपील राजनीतिक नहीं है। एक विनम्र सेवक के तौर पर मैं आप सभी संतों के सामने मार्गदर्शन पाने के लिए खड़ा हूं, ताकि हम ऐसा पंजाब बना सकें जहां नानक की शिक्षाएं गूंजें, जहां समाज गुरु रविदास के सिद्धांतों से आकार ले, जहां महर्षि वाल्मीकि का सम्मान हो और जहां बाबा जीवन सिंह का बलिदान युवाओं को प्रेरित करे।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी