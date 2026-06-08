पंजाब के मंत्री ने 13 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया

चंडीगढ़, 8 जून (आईएएनएस)। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

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सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पहली बार इस क्षेत्र की 3,832 एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक नहर का पानी पहुंचेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जल संसाधनों की रक्षा करते हुए नहर के पानी की हर बूंद को अंतिम छोर के खेतों तक पहुंचाना है।

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जल मुद्दों पर केवल राजनीति की और राज्य के पानी के उचित हिस्से की रक्षा करने में विफल रहीं।

उन्होंने आगे कहा कि मान सरकार ने नहर नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों को दीर्घकालिक, विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

परियोजनाओं का विवरण देते हुए मंत्री ने बताया कि कोटला शाखा नहर से एक नई भासौर माइनर नहर का निर्माण किया गया है, जिसे 4.07 करोड़ रुपए की लागत से कंक्रीट से लाइनिंग किया गया है। इससे लगभग 50-60 वर्षों के बाद मलेरकोटला और संगरूर जिलों के नौ गांवों में नहर का जल प्रवाह बहाल हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि दारोगेवाल और मानकमाजरा गांवों के लिए भासौर माइनर से 1.73 करोड़ रुपए की लागत से 7,640 मीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे पहली बार 1,006 एकड़ कृषि भूमि को नहर का जल प्राप्त होगा।

इसी प्रकार, रुस्तमगढ़, संगली, संगला और भैनी कलां गांवों के लिए भासौर माइनर से 1.03 करोड़ रुपए की लागत से 4,200 मीटर लंबी एक और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे स्वतंत्रता के बाद लगभग 980 एकड़ भूमि को नहर सिंचाई का लाभ मिलेगा।

देहलीज खुर्द गांव में मंत्री ने 6.17 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत, बठिंडा शाखा से 20,149 मीटर लंबी आधुनिक पाइपलाइन 5.63 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही है, जिससे मेहरना खुर्द, कंगनपुर और रसूलपुर गांवों को नहर का पानी मिलेगा और यह क्षेत्र 1,486 एकड़ में फैला होगा।

--आईएएनएस

एमएस/