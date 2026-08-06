पंजाब: एनसीबी ने 2019 में गिरफ्तार दो तस्करों को 10 साल की कैद दिलवाई

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। एनसीबी ने पंजाब में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में दो तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दिलवाई है। यह मामला 2019 में 115 ग्राम कोकीन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी के साथ सामने आया था। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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एनसीबी अधिकारी ने एक बयान में बताया कि पंजाब के जालंधर स्थित विशेष न्यायालय ने अक्षिंदर सिंह सोढ़ी और अमनदीप कुमार को एनडीपीएस मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

बयान में कहा गया कि यह मामला सितंबर 2019 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ जोनल यूनिट में 115 ग्राम कोकीन, 13 ग्राम एफेड्रिन, 80 ग्राम हशीश का तेल और नशीले पदार्थों के कैप्सूल की बरामदगी से संबंधित है।

गहन जांच और प्रभावी अभियोजन के बाद यह दोषसिद्धि हुई है, जिससे कनाडा में स्थित एक फरार सरगना द्वारा संचालित और भारत में स्थानीय गुर्गों के साथ मिलकर साजिश रचने वाले एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की जड़ तक चोट पहुंची है।

एनसीबी ने कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है ताकि कनाडा और अन्य देशों में गुर्गों से जुड़े गिरोह के सभी मॉड्यूल को निष्क्रिय किया जा सके।

एक अलग घटनाक्रम में एनसीबी ने गुरुवार को परिसर में आयोजित एक जागरूकता अभियान में आईआईटी जोधपुर के छात्रों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति सचेत किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में एनसीबी के अधिकारियों ने छात्रों और शिक्षकों को क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया और अवसाद और तनाव की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव दिया, ये कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिन्हें मादक पदार्थों के दुरुपयोग का कारण माना जाता है।

एनसीबी ने एक संदेश में कहा कि एनसीबी के सहायक निदेशक के नेतृत्व में आयोजित जागरूकता सत्र में लगभग 900 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों और व्यक्तियों, परिवारों और समाज पर इसके हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।

--आईएएनएस

एमएस/