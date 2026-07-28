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पंजाब भाजपा राज्यव्यापी 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू करेगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 28, 2026, 01:06 PM
पंजाब भाजपा राज्यव्यापी 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू करेगी

चंडीगढ़, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को कहा कि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी 29 जुलाई (गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर) से पूरे राज्य में 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की देखरेख में 20 फरवरी (माघ पूर्णिमा) तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान का मकसद पंजाब भर में गुरु रविदास के समानता, सम्मान, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के शाश्वत संदेश को फैलाना है।

ढिल्लों ने बताया कि अभियान की शुरुआत 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता दीप महोत्सव' से होगी। इस दौरान राज्य भर के गुरु रविदास मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे और साथ ही भजन, धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक लंगर का आयोजन किया जाएगा।

इसके बाद 29 जुलाई से 10 सितंबर तक 'श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन अभियान' चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी वाला एक पवित्र कलश लाया जाएगा। इस कलश का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा और इसे पंजाब भर में ले जाया जाएगा, जिसके बाद इसे गुरु रविदास मंदिरों को सौंप दिया जाएगा।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान में 31 अगस्त तक चलने वाला 'संत संपर्क अभियान' भी शामिल होगा। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता गुरु रविदास की परंपरा से जुड़े संतों का आशीर्वाद लेंगे।

5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाली 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा' जालंधर के डेरा सच खंड बल्लन से वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर तक गुरु रविदास के समानता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के संदेश को लेकर जाएगी।

इसके बाद 26 नवंबर से 15 जनवरी, 2027 तक 'श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान' चलाया जाएगा। इसमें छात्रावासों में 'समरसता संवाद' कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्रों को गुरु रविदास की शिक्षाओं और 'विकसित भारत' के विजन से परिचित कराया जा सके।

'समरसता संकल्प अभियान' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, राज्य भाजपा प्रमुख ने पहले ही भाजपा पंजाब के महासचिव जगमोहन सिंह राजू की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में पूर्व विधायक अविनाश चंदर, शीतल अंगुराल और रवि इंदर काहलों, पूर्व आईएएस अधिकारी एस.आर. लाधर, रेणु कश्यप और भानु प्रताप सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम