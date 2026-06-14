पंजाब भाजपा प्रमुख ने पंच तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखाई

चंडीगढ़, 14 जून (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को डॉ. बीआर अंबेडकर से जुड़ी 'पंच तीर्थ यात्रा' पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ले जा रही तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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चंडीगढ़ से शुरू होने वाली यह तीर्थयात्रा लोगों को डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़ी उन ऐतिहासिक जगहों को देखने का मौका देगी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित और नया रूप दिया गया है।

ढिल्लों ने बताया कि 21 जून तक चलने वाली इस यात्रा में बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर के जीवन और विरासत से जुड़ी पांच प्रमुख तीर्थस्थलों को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल हजारों करोड़ रुपए के निवेश से इन जगहों का विकास किया है, बल्कि इनके ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी खास कोशिशें की हैं।

यात्रा के दौरान श्रद्धालु महू (जन्मस्थान), नागपुर में दीक्षाभूमि, मुंबई में चैत्यभूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और दिल्ली में ही बनाए गए वर्चुअल शिक्षा भूमि के दर्शन करेंगे। ये सभी जगहें डॉ. अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्षों और सामाजिक न्याय में उनके बड़े योगदान से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन स्मारकों के विकास और संरक्षण पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां बाबासाहेब के विचारों, आदर्शों और योगदान से प्रेरणा लेती रहें।

इस अनोखी तीर्थयात्रा में लगभग 150 श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं।

पंजाब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी एसआर लद्धर इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

लद्धर ने कहा कि 'पंच तीर्थ यात्रा' का मुख्य मकसद बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना और उनके प्रति देश का आभार व्यक्त करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बाबासाहेब से जुड़ी इन पांचों तीर्थस्थलों को पहली बार खास राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिला है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी