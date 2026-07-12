पंजाब भाजपा का मान सरकार पर निशाना, कहा- लगातार कर्ज लेकर राज्य को वित्तीय संकट में धकेला

चंडीगढ़, 12 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने लगातार कर्ज लेकर राज्य को गहरे वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने समृद्ध पंजाब के सपने को कंगाल पंजाब में बदल दिया है।

Read More

ढिल्लों ने कहा कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा 10 जुलाई को जारी अधिसूचना, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की बात कही गई है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मजबूत राजस्व वृद्धि के दावों की पोल खोलती है।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हरपाल सिंह चीमा अक्सर मीडिया और सरकारी बयानों में जीएसटी, वैट और आबकारी (एक्साइज) से होने वाली आय में बढ़ोतरी का दावा करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बार-बार कर्ज लेना कुछ और ही कहानी बयां करता है।

उन्होंने कहा कि कर्ज लेने का आंकड़ा ही पूरी सच्चाई बता देता है। उनके अनुसार, आप सरकार ने वर्ष 2022-23 में लगभग 24,000 करोड़ रुपए, 2023-24 में करीब 28,000 करोड़ रुपए और 2024-25 में 34,201 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।

ढिल्लों ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार जनवरी तक 20,770 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी थी, जबकि पूरे वर्ष के लिए 49,900 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की योजना बनाई गई है। अब इसमें 1,000 करोड़ रुपए का एक और कर्ज जोड़ दिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब पर बकाया कर्ज वर्ष 2022 में लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 2026-27 तक यह बढ़कर 4.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

ढिल्लों ने सवाल उठाया, ''अगर पिछले चार वर्षों में पंजाब की आय लगातार बढ़ रही है तो सरकार बार-बार नया कर्ज लेने के लिए बाजार का रुख क्यों कर रही है?''

उन्होंने कहा कि लगातार कर्ज लेने की नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय आने वाली पीढ़ियों पर बोझ डाल रही है।

भाजपा नेता ने मांग की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पंजाब की जनता के सामने राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति रखें और कर्ज कम करने के लिए एक विश्वसनीय रोडमैप पेश करें, न कि बार-बार कर्ज लेने पर निर्भर रहें।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी